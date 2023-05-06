Поворот на Восток в звонках, контактах и поездках: как Путин провел 19-й год президентства

В свой 19-й год на посту президента Владимир Путин стал проводить больше встреч, реже говорить по телефону и кардинально поменял круг общения. «Ъ» вновь проанализировал график президента: куда он ездил, с кем встречался, кому звонил, о чем говорил, как проводил свободное время и что обо всем этом думают россияне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: губернатор Тульской области Алексей Дюмин, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент России Владимир Путин, генеральный директор ООО "ПромТехКом", член совета директоров АО "Тулажелдормаш" Александр Силкин и генеральный директор АО "Тулажелдормаш" Артем Асатрян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Слева направо: губернатор Тульской области Алексей Дюмин, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент России Владимир Путин, генеральный директор ООО "ПромТехКом", член совета директоров АО "Тулажелдормаш" Александр Силкин и генеральный директор АО "Тулажелдормаш" Артем Асатрян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

290 рабочих дней

С 7 мая 2022 по 7 мая 2023-го у Владимира Путина, согласно официальному графику на сайте Kremlin.ru, было 290 рабочих дней, или 79,4% от возможной загруженности в календарном году. Самым напряженным для президента был первый год четвертого президентского срока с 314 рабочими днями (86%).

Согласно графику за прошедший год у Владимира Путина было 75 выходных — на 19 больше, чем годом ранее. Если в свой прошлый президентский срок президент меньше всего трудился в сентябре, то в нынешнем, наоборот, сентябрь стал самым загруженным месяцем: за 28 рабочих дней Владимир Путин совершил 83 дела (почти по три в день). При этом впервые за последние годы в графике президента не было традиционного отпуска, который он обычно проводил в Сибири.

673 дела

В целом Владимир Путин совершил 673 дела, в среднем — 2,3 дела в день. Для сравнения: в первый год текущего президентского срока у него было 994 дела (3,2 дела в день), во второй — 925 (3 дела в день), в третий из-за пандемии число дел сократилось до 737 (2,4 дела в день), в четвертый — начало расти (822 дела, 2,6 дела в день).

Начиная с 2020 года большая часть встреч проходила без физических контактов, а телефонные переговоры возглавили список задач, однако за прошедший год ситуация изменилась, и встречи, 82% из которых проходили очно, вернулись на первое место в списке дел.

За год увеличилось количество различных церемоний, в половине из которых Владимир Путин участвовал по видеосвязи. Президент также стал чаще посещать различные учреждения, торжественные мероприятия и концерты. Вдвое сократилось количество переговоров, поздравлений, обращений и взаимодействий со СМИ. За год Владимир Путин дал только одно интервью — телеканалу «Россия-1» в июне 2022 года, речь там шла о спецоперации на Украине и санкциях Запада.

Президент также продолжил заниматься публицистикой, написав статью в китайскую газету «Жэньминь жибао»: «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее».

222 встречи

Треть занятий президента за прошедший год составили встречи. Чаще всего (65%) Владимир Путин виделся с гражданами России, в большинстве случаев это были рабочие встречи с губернаторами, которые докладывали президенту о социально-экономической ситуации в своих регионах.

Из зарубежных лидеров Владимир Путин в основном встречался с лидерами стран СНГ, чаще всего — с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (восемь встреч один на один). Шесть встреч прошло с представителями Китая, четыре из них — с председателем КНР Си Цзиньпином. С главами европейских стран личных контактов за год не было.

8 поездок за рубеж

Владимир Путин стал чаще, чем годом ранее, бывать в поездках. За год он совершил 32 поездки внутри страны, в том числе в марте посетил Мариуполь, в апреле — Херсонскую область и ЛНР, 7 раз летал в страны СНГ на различные заседания, такие как саммит ОДКБ в Ереване и саммит Россия — Центральная Азия в Астане. Также президент посетил в Тегеране встречу глав государств–гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Для сравнения: в графике за 2021/22 год значилось лишь 3 поездки за границу (в Женеву, Нью-Дели, Пекин), годом ранее — ни одной.

География поездок Владимира Путина за границу сместилась в сторону ближнего зарубежья.

415 официальных выступлений

С 7 мая 2022 года на сайте Кремля опубликованы тексты 415 выступлений президента (годом ранее — 438). Чтобы прочесть их со средней скоростью 160 слов в минуту, понадобится около 50 часов (495 тыс. слов). Для сравнения: в первый срок стенограммы Владимира Путина содержали в среднем 243 тыс. слов, во второй — 307 тыс. К третьему сроку президент стал многословнее, а собрание его речей за год в среднем включало 429,5 тыс. слов

Самой упоминаемой страной в выступлениях была и остается Россия. За год Китай поднялся в списке самых упоминаемых с 9-го на 3-е место, Турция — с 10-го на 6-е. В топ-10 также попал Иран, а Азербайджан выбыл из рейтинга.

115 телефонных звонков

По сравнению с предыдущим годом президентства число телефонных звонков Владимира Путина сократилось в 1,8 раза. Тогда он говорил по телефону 212 раз, теперь же — 115.

Анализ круга телефонного общения Владимира Путина показал, что президент стал чаще общаться с лидерами стран СНГ и Ближнего Востока, но почти втрое сократил число телефонных контактов с представителями Запада. Так, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном — самым инициативным собеседником прошлого года (22 звонка) Владимир Путин на этот раз общался лишь трижды.

Чаще всего Владимир Путин говорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном (по 13 раз) и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым (12 раз). Для сравнения: во время первого срока главными собеседниками президента РФ были главы Украины Леонид Кучма, США Джордж Буш-младший и Франции Жак Ширак.

76 выходов в свет

За год увеличилось число светских и культурных мероприятий, в которых участвовал Владимир Путин. Чаще всего это были различные церемонии открытия и запуски (18), а также торжественные вечера и концерты (13). Так, президент лично посетил концерт, посвященный 1160-летию зарождения российской государственности в Великом Новгороде, концерт по случаю 80-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в Волгограде и митинг-концерт «Выбор людей. Вместе навсегда» в Москве, прошедший после подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В традиционном гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи президент в этом году не участвовал.

Глас народа

По данным ВЦИОМа, после большого скачка в феврале 2022 года рейтинг доверия Владимиру Путину изменялся несильно и в среднем держался на уровне 77%. Снижение на несколько процентных пунктов было отмечено в ноябре 2022 года, что связывали со слухами о новой волне частичной мобилизации и отводом подразделений ВС РФ с правобережья Днепра в Херсонской области.

Самых высоких значений рейтинг одобрения работы президента достигал в 2015 году, вскоре после начала российской операции в Сирии он вплотную приближался к 90%. Самым низким (60,8%) рейтинг Владимира Путина был в январе 2014 года, во время протестов в Киеве, после которых произошла смена власти на Украине.

Тенденция к росту наметилась в феврале 2014 года, после успешной Олимпиады в Сочи. В марте–апреле того же года на фоне присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе рейтинг рванул вверх, превысив в мае 85%.

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Автор-составитель: Андрей Егупец