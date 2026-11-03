На риски не осталось шампанского
Объем размещений высокодоходных облигаций упал в пять раз
В третьем квартале 2026 года рынок высокодоходных облигаций существенно сузился. За три минувших месяца компании сегмента привлекли лишь 6,4 млрд руб., в два раза меньше предыдущего квартала и почти в пять раз меньше прошлогоднего результата. Таким эмитентам становится сложно конкурировать за деньги инвесторов с компаниями, выпускающими более качественные облигации, доходности выпусков которых заметно выросли из-за ужесточения монетарной политики Банка России. Не добавляют привлекательности высокорисковым ценным бумагам и участившиеся случаи дефолтов.
Объем размещенных высокодоходных облигаций (ВДО) за третий квартал 2026 года составил всего 6 млрд руб., следует из оценки аналитиков Совкомбанка. Этот результат более чем вдвое ниже показателя второго квартала и почти в пять раз меньше показателя за аналогичный период 2025 года. Всего с начала года объем размещений ВДО составил 41 млрд руб. против 84 млрд руб. годом ранее.
Сократился и заявленный объем предложения. По оценке аналитика отдела публичного анализа облигаций Совкомбанка Михаила Мохова, первоначальные ориентиры по книгам третьего квартала составили 10,5 млрд руб., что на 46% ниже уровня годом ранее. В итоге доля размещенного объема от первоначального ориентира составила лишь 60,5% против 93% кварталом ранее и 126% в первом квартале. В 2025 году при заявленном объеме 90,8 млрд руб. компания привлекла на рынке 106,2 млрд руб.
Ослабление спроса инвесторов на рынке ВДО обусловлено несколькими факторами. Один из них — рост доходностей надежных облигаций, усиливший конкуренцию за средства инвесторов.
Летом Банк России сократил шаг снижения ключевой ставки, а в осенние месяцы вообще взял паузу в снижении, два заседания подряд оставляя ее на уровне 14%. «Инвесторы стали закладывать более длительный период высоких процентных ставок, что вызвало снижение котировок и рост доходности облигаций с рейтингами AA/AAA почти на 2 п. п., а доходность длинных ОФЗ достигла 17% годовых»,— отмечают аналитики инвесткомпании «Юнисервис Капитал». При этом ставки купонов в сегменте ВДО либо остались на уровне последних кварталов (ВВВ — 21% годовых), либо снизились (ВВ/В — на 0,75–1,35 п. п., до 22,75–25,5% годовых), из-за чего спред к качественным выпускам сузился, снизив интерес к более рисковым бумагам.
Дополнительно снижает интерес к таким облигациям рост числа дефолтов. По оценке Михаила Мохова, за минувший квартал произошло 13 дефолтов против 7 случаев неисполнения обязательств кварталом ранее. Самыми яркими из них стали дефолты «Группы Продовольствие» и ПК «Фабрикс», которые допустили кредитное событие (обстоятельство, запускающее механизм досрочной выплаты и т. п.) по выпускам, размещенным в этом году. Эти случаи, как отмечают аналитики «Юнисервис Капитал», показывают, что даже недавно привлеченное финансирование не всегда позволяет эмитентам поддерживать своевременное обслуживание долга на фоне значительного давления внешних факторов.
Рост числа кредитных событий не может не беспокоить инвесторов. «Наиболее вероятный сценарий для эмитентов с повышенным риском — банкротство с последующей ликвидацией. Изначально низкая финансовая устойчивость затрудняет оздоровление бизнеса»,— отмечает Михаил Мохов. За последние годы аналитики не выявили ни одной успешной реструктуризации ВДО-эмитентов, кроме компании «Кисточки Финанс».
В итоге держатели облигаций встают в третью очередь, среди которых вначале удовлетворяются обязательства, обеспеченные имуществом компании.
Исходя из оценок Совкомбанка, по 27 компаниям, допустившим дефолт по облигациям и в отношении которых завершена процедура ликвидации, более чем в половине (52%) случаев возврат составил менее 0,1%. «Основные активы таких компаний часто в залоге у банков и лизингодателей, деньги при банкротстве в первую очередь идут залоговым кредиторам. Облигации почти всегда необеспеченные»,— указывает член правления Ассоциации инвесторов АВО Константин Горбунов. Кроме того, значительная часть средств уходит на саму процедуру банкротства, которая является дорогой, особенно для небольших компаний.
Нередки также случаи, когда перед дефолтом активы, ценное имущество и контракты могут вывести на связанные с эмитентом компании. В этом случае, как отмечает Константин Горбунов, инвесторам остается оспаривать такие сделки через суд и попытаться использовать механизм субсидиарной ответственности. Однако такие действия подразумевают «годы работы без гарантии успеха», указывает эксперт. «Теряет смысл искать “самую надежную” бумагу. Логично ограничивать величину риска, диверсифицировать портфель и самостоятельно анализировать эмитента до и после сделки»,— считает господин Горбунов.