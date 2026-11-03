На риски не осталось шампанского

Исходя из оценок Совкомбанка, по 27 компаниям, допустившим дефолт по облигациям и в отношении которых завершена процедура ликвидации, более чем в половине (52%) случаев возврат составил менее 0,1%. «Основные активы таких компаний часто в залоге у банков и лизингодателей, деньги при банкротстве в первую очередь идут залоговым кредиторам. Облигации почти всегда необеспеченные»,— указывает член правления Ассоциации инвесторов АВО Константин Горбунов. Кроме того, значительная часть средств уходит на саму процедуру банкротства, которая является дорогой, особенно для небольших компаний.