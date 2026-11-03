«Считается, что наказание было очень мягким»
Владимир Осипов — о диверсии в отношении Ferrari
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В самых престижных автогонках мира — «Формуле-1» — громкий скандал, связанный с реальной диверсией против конкурента, грянул в 2007 году. За шесть дней до старта Гран-при Монако в баках машин Ferrari Филипе Маса и Кими Райкконена был найден белый порошок. Баки, конечно, тут же заменили, а вещество отправили на анализ в полицейскую лабораторию.
По мнению экспертов, этот порошок должен был испортить топливо и вывести из строя двигатели. Во всем обвинили шеф-механика команды Найджела Степни, вроде как именно он пронес порошок на автодром и подложил его в баки. Сделал он это для прямых конкурентов Ferrari — компании McLaren.
Но самое интересное открылось чуть позже. Выяснилось, что Степни передал McLaren 78 страниц секретной технической документации. Среди прочего, там была конструкция гибкого днища болида. Это решение серьезно улучшала аэродинамику. В итоге сложить два и два было нетрудно. Дело в том, что друг шпиона-инженера Майк Кохлен работал в McLaren главным конструктором, так что боевика в стиле Джеймса Бонда не получилось.
Конечно же, в Ferrari уволили инженера и подали в суд. В доме Степни провели обыск. Он сотрудничал со следствием и по некоторым пунктам обвинения был оправдан. Например, доказать, что тот самый белый порошок зарядил в болиды именно он, не получилось. В тюрьму Степни так и не сел, а вот компания McLaren ответила за все. Факт промышленного шпионажа был доказан.
Команду исключили из Кубка конструкторов и оштрафовали на $100 тыс. Более того, перед стартом следующего сезона их болиды серьезно проверяли на предмет похищенных у Ferrari идей. Считается, что наказание было очень мягким. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы больше в «Формуле-1» подобного не случалось.