«Считается, что наказание было очень мягким»

Конечно же, в Ferrari уволили инженера и подали в суд. В доме Степни провели обыск. Он сотрудничал со следствием и по некоторым пунктам обвинения был оправдан. Например, доказать, что тот самый белый порошок зарядил в болиды именно он, не получилось. В тюрьму Степни так и не сел, а вот компания McLaren ответила за все. Факт промышленного шпионажа был доказан.