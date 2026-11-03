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СпортХоккей

Норвегия отказалась играть с Россией на чемпионате мира по хоккею

Сборная Норвегии не сыграет с Россией на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Германии в мае 2027 года. Об этом сообщила Норвежская хоккейная ассоциация. Решение объяснили продолжающейся военной операцией России на Украине.

Ivan Sekretarev / AP

Норвегия уже проинформировала о решении Международную федерацию хоккея (IIHF). Речь идет только о матче с Россией. Остальные игры группового этапа сборная Норвегии проведет по расписанию, уточняется в сообщении.
«Игра против России в нынешних условиях может подвергнуть наших игроков значительным рискам для безопасности. Поэтому мы уделяем особое внимание их психическому здоровью, благополучию и личной безопасности»,— указано в пресс-релизе.
Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея снять с российских сборных ограничение на участие в мировых турнирах.
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