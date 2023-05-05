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Коммерсантъ FM
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В Киеве и 14 областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ей частях Запорожской, Луганской, Херсонской и Донецкой областей объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог.

Как передает издание «Страна.ua», местные жители сообщают о взрывах в районе городов Краматорск и Славянск в Донецкой области. В издании предполагают, что запуск ракет произошел из района Каспийского моря.

Российская сторона информацию не комментировала.

4 мая воздушная тревога была объявлена в Киеве и 13 областях Украины. Местные СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Киеве. Власти Днепропетровской области сообщали о повреждении промышленного предприятия в Никополе в результате обстрелов.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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