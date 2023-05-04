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Коммерсантъ FM
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обновлено 02:54

В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных ей частях Запорожской и Луганской областей объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в контролируемом украинскими властями городе Запорожье прогремел мощный взрыв, после чего «в значительной части города» пропало электричество. Издание «Страна» сообщило о взрыве в Киеве и работе ПВО. Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Одессе.

Вечером 3 мая воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, украинские СМИ сообщали о взрывах в этих регионах.

В ночь на 3 мая украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. В ту же ночь власти Кировоградской области Украины заявили о пожаре на нефтебазе в городе Кропивницкий.

Анастасия Ларина

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