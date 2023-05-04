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Коммерсантъ FM
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На Украине сообщили о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровской области

Промышленное предприятие повреждено в Никополе Днепропетровской области, сообщили местные власти. Возникший пожар уже потушен. Россия пока не комментировала информацию.

Глава днепропетровской областной администрации Сергей Лысак написал в Telegram, что город был атакован артиллерией и беспилотниками. По его словам, также «повреждены 11 частных домов, девять хозяйственных построек... газопровод и линия электропередач». Пострадал один человек.

Власти Киева ранее заявили о самой высокой интенсивности ударов по городу с начала года. Воздушная тревога в городе длилась больше 3,5 часа.

В России за последние несколько дней произошло несколько инцидентов на нефтезаводах. Сегодня, 4 мая, ночью беспилотник врезался в Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, а также горел резервуар с нефтепродуктами на Ильском НПЗ на Кубани. Накануне, 3 мая, в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края горел резервуар с нефтепродуктами на площади 1,2 тыс. кв. м.

Леонид Уварчев

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