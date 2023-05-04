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Коммерсантъ FM
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киеве

В Киеве и Одессе прогремели несколько взрывов, сообщает украинское издание «Klymenko Times». Киевская областная военная администрация сообщает о работе ПВО. Также сообщается о взрывах в Славянске и Краматорске Донецкой области.

Около 2:00 мск воздушная тревога была объявлена в Киеве и 13 регионах Украины. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что подконтрольном Украине Запорожье прогремел взрыв, после чего «в значительной части города» пропало электричество.

Прошлой ночью украинские СМИ также писали о взрывах в Киеве. Тогда же власти Кировоградской области Украины заявили о пожаре на нефтебазе в Кропивницком.

Анастасия Ларина

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