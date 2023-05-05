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Коммерсантъ FM
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В центре Москвы ограничили работу каршеринга до 10 мая

До 10 мая в центральной части Москвы нельзя будет арендовать машину, сообщили в департаменте транспорта. Ограничения ввели «в связи с проведением мероприятий».

«До 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды»,— говорится в сообщении дептранса.

Вчера, 4 мая, пользователи каршеринга «Ситидрайв» сообщили о проблемах с работой GPS внутри Садового кольца в Москве. С трудностями в определении геопозиции на картах Москвы столкнулись и пользователи сервисов «Яндекса», а также сервисов Whoosh и «Ситимобил».

С 8 по 9 мая в Москве пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы. 9 мая на Красной площади состоится торжественный парад. В нем, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, примет участие президент России Владимир Путин.

После атаки беспилотников на Кремль ночью 3 мая некоторые субъекты России решили отказаться от проведения традиционных военных парадов на День Победы. По соображениям безопасности парады отменены почти во всех регионах Центрального федерального округа южнее и юго-западнее Москвы, а также в некоторых других — Псковской, Саратовской и Тюменской областях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Парад, смирно!».

Милена Костерева

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