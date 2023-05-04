В центре Москвы зафиксированы сбои GPS-сервисов

Пользователи каршеринга «Ситидрайв» сообщают о проблемах с работой GPS внутри Садового кольца в Москве, передает пресс-служба сервиса. О проблемах с определением геопозиции на картах Москвы также сообщают пользователи сервисов «Яндекса», Whoosh и «Ситимобила». Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что это может быть связано со сбоями в работе GPS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншоты из «Яндекс Go», Whoosh и «Ситимобил»

Скриншоты из «Яндекс Go», Whoosh и «Ситимобил»



«Пожалуйста, постарайтесь объезжать область внутри Садового кольца — сейчас она перекрыта. Также там сейчас проблемы с GPS — у вас могут возникнуть сложности с началом аренды в этой зоне, так как машины могут неправильно отображаться на карте. До 9 мая включительно выбирайте другие маршруты при планировании поездок»,— говорится в заявлении «Ситидрайв». Оператор техподдержки «Ситидрайв» подтвердил, что проблема с определением геолокации массовая.

Как выяснил «Ъ», на карте Москвы в приложениях по аренде электросамокатов Whoosh расположение некоторых самокатов отображается неверно, например, некоторые из них якобы находятся в реке. Подобные проблемы есть и у пользователей «Яндекс.Такси». Кроме того, один из жителей Большой Ордынки рассказал «Ъ» о сбоях в системе «умный дом».

Эрдни Кагалтынов