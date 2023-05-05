Трем напавшим на баскетболиста ЦСКА Шведа предъявлено обвинение в хулиганстве

Трем подозреваемым в избиении защитника баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам). Об этом сообщила прокуратура Москвы. Устанавливаются возможные соучастники обвиняемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Швед

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Швед

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О нападении на Алекся Шведа у ресторана на Большой Никитской улице в Москве стало известно 2 мая. Баскетболист был доставлен в частную хирургическую клинику, где у него диагностировали переломы свода и основания черепа, ушиб мозга, внутричерепное кровоизлияние и частичную потерю памяти.

3 мая оперативники уголовного розыска задержали трех молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Их доставили в Пресненский ОМВД. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что главного подозреваемого в избиении баскетболиста продолжают разыскивать. По предварительным данным, именно он нанес Алексею Шведу удар, в результате которого баскетболист получил травму головы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Защитник ЦСКА не защитился».

Милена Костерева