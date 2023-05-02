Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения

Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения в Москве. По словам президента московского клуба Андрея Ватутина, в настоящее время Алексей Швед находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Швед

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Швед

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершенного на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента»,— говорится в сообщении в Telegram-канале ПБК ЦСКА.

В комментарии для «РИА Новости» президент ПБК ЦСКА отметил, что в больнице Алексей Швед будет находиться «столько, сколько нужно». Обстоятельств и причин нападения на баскетболиста он не знает. «По состоянию здоровья Алексея Шведа лучше спросить у врачей. Я так понимаю, что угрозы жизни нет, но насколько серьезно пострадало здоровье, будет понятно сегодня-завтра»,— добавил господин Ватутин.

34-летний Алексей Швед вернулся в ЦСКА в 2021 году. До этого играл за разные российские и американские клубы. Ранее с ЦСКА он становился победителем Евролиги в 2008 году, а также четырехкратным чемпионом России. В составе сборной России Швед стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011-го.

Вчера, 1 мая, ЦСКА проиграл краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань» (100:103) в решающем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Из-за проигрыша ЦСКА впервые в истории не попал в финал турнира.

Милена Костерева