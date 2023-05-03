В Москве задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста Шведа

Полиция задержала троих подозреваемых в нападении на защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, мужчин задержали в автомобиле возле торгового центра на Пятницком шоссе. Их уже доставили в отдел полиции, МВД показало кадры их допроса.

О том, что Алексей Швед получил черепно-мозговую травму в результате нападения, стало известно вчера, 2 мая. Баскетболиста госпитализировали. По данным Telegram-канала 112, у защитника ЦСКА открытая черепно-мозговая, ушиб мозга, перелом свода и основания черепа, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

34-летний Алексей Швед вернулся в ЦСКА в 2021 году. До этого он выступал за разные российские и американские клубы. Ранее с ЦСКА он стал победителем Евролиги в 2008 году, а также четырехкратным чемпионом России. В составе сборной России Алексей Швед стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011-го.

Лаура Кеффер