Защитник ЦСКА не защитился

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью защитника баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа и задержала троих подозреваемых, вероятно избивших спортсмена в результате бытового конфликта. По версии нападавших, инцидент спровоцировала жена господина Шведа, оскорбившая их по национальному признаку. При этом сам баскетболист и его спутники утверждают, что именно подозреваемые искали любой повод, чтобы начать драку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетболист Алексей Швед

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Баскетболист Алексей Швед

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

1 мая состоялся матч между баскетбольными командами ЦСКА и «Локомотив-Кубань», а вечером того же дня защитники армейцев Алексей Швед и Артем Комолов вместе со своими женами отметили нанесенное им поражение в ресторане «Джун» на Большой Никитской улице Москвы. Выходя из заведения около нуля часов, спортсмены увидели компанию молодых людей, с которой у них началась словесная перепалка. По словам свидетелей, господина Комолова от участия в конфликте сумела удержать супруга, а господин Швед тем временем ввязался в драку. По ее итогам спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму, некоторое время даже находился без сознания, но потом все же сумел подняться и сесть в такси. Между тем дома баскетболисту стало хуже, поэтому его супруге пришлось вызывать к пострадавшему скорую и полицию.

Врачи оценили состояние Алексея Шведа как тяжелое. После экстренной госпитализации в частную хирургическую клинику и проведения компьютерной томографии у него диагностировали переломы свода и основания черепа, ушиб мозга, внутричерепное кровоизлияние и даже частичную потерю памяти.

По данным его супруги Анастасии Зиадитдиновой, врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, однако Алексей Швед вынужден постоянно лежать в специальном поддерживающем голову воротнике-корсете. Двигаться ему запрещено, и как долго продлится реабилитация спортсмена, неизвестно.

Московская полиция тоже согласилась с тем, что здоровью баскетболиста был нанесен именно тяжкий вред. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, отделом МВД по Пресненскому району Москвы, на территории которого произошло нападение, было возбуждено уголовное дело по соответствующей ч. 3 ст. 111 УК РФ, предусматривающей для виновного до 12 лет колонии. Благодаря начатым разыскным мероприятиям полицейским удалось оперативно вычислить по крайней мере троих предполагаемых обидчиков Алексея Шведа. Компанию молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет оперативники угрозыска заблокировали на парковке торгового центра на Пятницком шоссе и доставили подозреваемых в Пресненский ОМВД.

За прошедшие двое суток все участники событий, происходивших вечером 1 мая перед входом в ресторан «Джун», были допрошены, однако их показания о причинах возникшего конфликта оказались противоречивыми. По версии подозреваемых, потасовку спровоцировала Анастасия Зиадитдинова. Будучи в нетрезвом состоянии, женщина якобы «оскорбила нацию и семью» одного из молодых людей. К завязавшейся перебранке, как утверждали задержанные, активно подключился Алексей Швед: он сразу «полез в драку» с младшим из своих оппонентов.

Заступаясь за родственника, как заявил следствию подозреваемый постарше, он с помощью борцовского приема отправил защитника ЦСКА на асфальт, а потом его кто-то ударил. При этом, по версии нападавших, по голове спортсмена не били, а падая, он ею вроде не ударился.

Сам пострадавший и все трое его спутников изложили другую версию событий. По словам спортсменов и их подруг, сами они были в адекватном состоянии, а «под воздействием препаратов» находились как раз нападавшие. Большая компания из явно нетрезвых молодых людей, по данным потерпевшей стороны, сначала разругалась с официантами ресторана, которые, вероятно, не хотели пускать их в заведение.

Алексей Швед как постоянный клиент «Джуна» оказал моральную поддержку персоналу и тоже попросил агрессивных гостей вести себя потише.

Те, как утверждали спортсмены и их спутницы, подчинились, однако решили дождаться добровольного помощника администрации и проучить его на улице. По данным потерпевших, абсолютно неконфликтный по натуре Алексей Швед до последнего старался избежать драки. В свою очередь, его оппоненты, наоборот, провоцировали ее. Спортсмену, в частности, напомнили о сделанном в ресторане замечании и даже проигранном матче с «Локомотивом».

Кто из участников драки был ее зачинщиком, предстоит выяснить московской полиции. При этом следует отметить, что даже установленная следствием причина возникшего конфликта будет иметь второстепенное значение для судебного процесса по существу дела. Напавшим на баскетболиста в любом случае придется отвечать за нанесенные ему увечья.

Сергей Машкин