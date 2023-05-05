«Постсоветская интеграция рискует сойти на нет»

Евросоюз намерен создать отдельный перечень стран, которые помогают Москве обходить западные санкции, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, решено утвердить номенклатуру товаров, которые запрещено ввозить в Россию в первую очередь. Если информация получит официальное подтверждение, в зоне риска оказываются ближайшие российские соседи и страны Центральной Азии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что странам бывшего СССР придется в итоге делать непростой выбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Тема новых антироссийских санкций продолжает будоражить умы. Уважаемое агентство Bloomberg поделилось очередными откровениями своих источников. Как выясняется, Евросоюз решил заняться составлением черных списков. Таковых будет два: в одном окажутся страны, что помогают России обходить ограничительные меры. В другом — собственно товары, которые нельзя провозить. Номенклатура большая, но, судя по всему, в первую очередь речь идет о чипах и другой высокотехнологичной и дефицитной в РФ продукции.

В такой ситуации в первую очередь непосредственно рискуют российские соседи и государства Центральной Азии. Китай, судя по всему, в списки пока что не попадает, и это неудивительно: страна активно торгует с Западом, к тому же она большая и сильная, зачем с ней ссориться?

Все идет к тому, что государствам постсоветского пространства придется делать очень и очень непростой выбор. Вернее сказать, их активно к этому подталкивают. Пока что все ограничивается попытками усидеть на двух стульях, в частности, делаются заявления для разных аудиторий.

Западных союзников клятвенно заверяют, что, мол, ничего не пропустим, стены построим на пути санкционки. Одновременно российским партнерам говорится о неразрывных связях на века, несмотря ни на что. Хотя тональность меняется, все больше в этих словах прослеживаются холодные ноты.

В этой связи немало было сказано про Казахстан. Также очень интересна позиция Грузии: с одной стороны, она стремится в ЕС, а с другой — принято считать, что у власти там находится пророссийская партия «Грузинская мечта». Впрочем, никаких списков еще нет, это лишь предположения. Кроме того, зависимость от Москвы сохраняется, и от этого никуда не деться. Но тенденция налицо.

Так что ищут партнеры разные варианты, как себя обезопасить.

Таким образом, старые советские экономические связи постепенно сходят на нет, а с ними и интеграция на постсоветском пространстве. Причем так кажется, что это определение все больше уходит в историю. Нет, пространство-то есть, но вот советского (читай, российского) на нем все меньше и меньше.

Это во–первых. А, во-вторых, почему-то всем интересен этот загнивающий Запад, обладает он каким-то притягательным свойством, есть непреодолимое желание с ним взаимодействовать. И даже Белоруссия, по большому счету, здесь не исключение. Никого не смущает ЛГБТ и даже «родитель №1, родитель №2». И что они в нем нашли, в этом Западе?

Стоп, мы же о санкциях говорим. Там же технические моменты прописаны, это не про большую политику. Так-то оно так, однако все с малого начинается, а потом, глядишь, наступают неожиданные и непредсказуемые последствия. Такие, что многолетние друзья и союзники, а также партнеры, вдруг в один момент перестают быть таковыми.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".