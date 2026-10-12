Военно-полевая генетика

Проблема неопознанных останков и пропавших без вести крайне актуальна для российско-украинского конфликта. Развитие БПЛА привело к тому, что бойцы двигаются сверхмалыми группами и могут погибнуть буквально где-то в поле, без свидетелей. Но даже из окопов, блиндажей и лесополос забрать тела часто не представляется возможным — все из-за тех же дронов. «Есть позиции, которые больше года штурмовали каждый день. Представляете, сколько там ребят лежит до сих пор… Идешь по такой посадке — и в листве много истлевших тел. А вытаскивать их сейчас очень опасно — небо "грязное". У меня у самого уже два ранения на таких эвакуациях,— говорит руководитель волонтерской группы "БЧ-3" Николай Гаврилов с позывным Ремарк.— Конечно, после войны многих найдут. Но далеко не всех уже опознают. Мирные нам рассказывают: вышли из подвала воды набрать — увидели на дороге мертвого солдатика. Ну, прикопали как могли… Какой у него был позывной, откуда он пришел, как погиб — уже не узнать. Бывает и так, что тела просто не остается — человек сгорел до пепла. А если прямое попадание снаряда или сразу несколько FPV-дронов — от тела остаются несколько фрагментов. А ведь этих людей ждут дома. И их семьи вопреки всему надеются, что они живы».