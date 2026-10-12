В корпусе третьего реактора «Фукусимы-1» обнаружили трехметровую прожженную дыру
12.10.2026, 08:15
Специалисты Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) определили форму и размер отверстия в корпусе высокого давления на одном из трех реакторов АЭС «Фукусима-1», расплавившихся после цунами 11 марта 2011 года. Расплавленное топливо, по-видимому, образовало деформированное круглое отверстие диаметром до трех метров в днище корпуса третьего реактора, пишет «Асахи симбун».
Выводы основаны на кадрах, снятых мини-дронами в марте, когда TEPCO совершила 21 запуск беспилотников внутри защитной оболочки реактора. Специалисты использовали видеозаписи для создания 3D-карты ситуации внутри контайнмента.
На пресс-конференции глава компании TEPCO по дезактивации и выводу из эксплуатации аварийной АЭС Акира Оно отметил, что ядерное топливо, вероятно, расплавилось во время катастрофы и прожгло днище 14-сантиметрового стального корпуса высокого давления, однако этот процесс еще предстоит окончательно подтвердить.
Отверстие планируется использовать для извлечения радиоактивных обломков и остатков топлива. TEPCO рассчитывает начать этот процесс на реакторе не ранее 2037 финансового года, сообщил Акира Оно.
До конца текущего финансового года компания намерена провести еще одну инспекцию с помощью беспилотников для дальнейшего изучения внутренней части защитной оболочки реактора.