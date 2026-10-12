В корпусе третьего реактора «Фукусимы-1» обнаружили трехметровую прожженную дыру

На пресс-конференции глава компании TEPCO по дезактивации и выводу из эксплуатации аварийной АЭС Акира Оно отметил, что ядерное топливо, вероятно, расплавилось во время катастрофы и прожгло днище 14-сантиметрового стального корпуса высокого давления, однако этот процесс еще предстоит окончательно подтвердить.