Глава МИД Китая заявил Лаврову о готовности вместе урегулировать конфликт на Украине

Глава китайского МИДа Цинь Ган на вчерашней встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе в Москвой внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Господин Цинь уверяет, что КНР выступает за мирные переговоры.

Согласно пресс-релизу МИДа, Цинь Ган заявил, что «Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса». В ответ господин Лавров сказал, что Россия «готова поддерживать тесные контакты с Китаем» по этому вопросу, а также придает большое значение подготовленному КНР мирному плану.

24 февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов — он, в частности, призвал прекратить все боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». Киев и Вашингтон этот план раскритиковали. 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которого условился направить в Киев спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «Китай начал с гонца».

Лаура Кеффер