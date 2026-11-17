Продажи слабоалкогольных напитков в России упали более чем в два раза
Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) подвела итоги розничных продаж алкогольной продукции за первые 10 месяцев 2026 года. Продажи слабоалкогольной продукции сократились на 58,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем реализации составил 570,7 тыс. дал против 1,38 млн дал годом ранее. Пресс-релиз у «Ъ».
Снижение затронуло и другие категории алкогольной продукции. Продажи плодовой продукции сократились на 33,7%, до 1,42 млн дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 28,7%, до 139,2 тыс. дал. Реализация ликерных вин снизилась на 8,2%, до 881,1 тыс. дал.
Продажи водки за отчетный период уменьшились на 0,7%, до 59,8 млн дал, коньяка — на 2,6%, до 10 млн дал. При этом реализация ликеро-водочных изделий выросла на 11%, до 16,7 млн дал.
В целом розничные продажи алкогольной продукции в России за десять месяцев сократились на 0,5%, до 765,5 млн дал. В сегменте напитков брожения снижение составило также 0,5%, до 601,4 млн дал. Продажи пива уменьшились на 0,5%, пивных напитков — на 2,7%. Рост показали игристые вина (на 4,6%, до 16,6 млн дал), сидр, пуаре и медовуха (на 17,7%, до 11,6 млн дал).