В целом розничные продажи алкогольной продукции в России за десять месяцев сократились на 0,5%, до 765,5 млн дал. В сегменте напитков брожения снижение составило также 0,5%, до 601,4 млн дал. Продажи пива уменьшились на 0,5%, пивных напитков — на 2,7%. Рост показали игристые вина (на 4,6%, до 16,6 млн дал), сидр, пуаре и медовуха (на 17,7%, до 11,6 млн дал).