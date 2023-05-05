Захарова заявила, что отношения России и Франции впали в «режим тишины»

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Франции Катрин Колонны о том, что Париж не заинтересован в «ментальной изоляции» Москвы. Госпожа Захарова утверждает, что контакты двух стран были «практически сведены на нет» по инициативе Парижа.

«Между нами уже давно установился почти тотальный «режим тишины», введенный по инициативе Парижа... Мы никогда не отказывались от серьезного, профессионального диалога, учитывающего не только взаимные интересы, но и реалии»,— говорится в комментарии представительницы МИД РФ. Она также в очередной раз обвинила Париж в поставках оружия Киеву.

Госпожа Колонна накануне сказала, что президент Франции Эмманюэль Макрон может возобновить звонки президенту России Владимиру Путину. Сроки предполагаемого разговора она не назвала. Последний раз они общались по телефону 11 сентября 2022 года, тогда темой беседы была российской военная операция на Украине. В январе 2023-го господин Макрон заявил, что будет продолжать говорить с российскими властями. В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что господин Путин готов к диалогу с французским коллегой.

Лаура Кеффер