Рогов: вода в Каховском водохранилище поднялась до критической отметки

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подтвердил, что уровень воды в Каховском водохранилище, расположенном на территории Херсонской и Запорожской областей, достиг критической отметки. По его словам, под угрозой подтопления находятся десятки тысяч жителей населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра. Ранее о поднятии уровня воды сообщила спецкор ВГТРК Ольга Курлаева, она опубликовала в своем Telegram-канале видео с Каховской ГЭС.

«Уровень воды в водохранилище с момента антирекорда, который был зимой, поднялся до критической отметки. На смену антирекорду пришел рекорд. Вода поднялась на 17 метров, и на два с половиной метра выше нормы, в районе населенных пунктов Каменка-Днепровская и Великая Знаменка на левом берегу Днепра»,— сказал господин Рогов агентству «РИА Новости». Он заявил, что населенные пункты от подтопления защищает дамба, на которую вода сейчас оказывает большое давление.

По словам Владимира Рогова, одна из причин повышения уровня воды — половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся под контролем Украины. Другая причина повышения воды в водохранилище — обстрелы Каховской ГЭС со стороны Вооруженных сил Украины, заявил господин Рогов. Станция повреждена и требует ремонтных работ, добавил он.

9 ноября 2022 года командующий объединенной группировкой войск спецоперации Сергей Суровикин доложил министру обороны России Сергею Шойгу о планах ВСУ разрушить Каховскую плотину и создать зону затопления ниже Каховской ГЭС. Это стало одной из причин, по которой было принято решение вывести войска РФ из Херсона на левый берег Днепра. Позднее представители ВСУ подтвердили Washington Post, что украинская армия действительно планировала разрушить Каховскую плотину и не дать российским войскам наводить плотины.

16 февраля Владимир Рогов сообщил, что украинские власти сдерживают сток воды с водохранилищ Днепра. По его мнению, снижение уровня воды в Каховском водохранилище может привести к экологической катастрофе. 29 апреля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал потенциальный сценарий, при котором украинская сторона резко спустит воды из водохранилищ при ГЭС для затопления первой линии обороны армии России в регионе. Он заявил, что это технически невозможно.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов