Украинские военные подтвердили WP планы частично разрушить Каховскую плотину

Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно рассматривали возможность частичного разрушения Каховской плотины в рамках контрнаступления на Херсон, чтобы затопить нижнее течение Днепра и не дать российским войскам наводить переправы, следует из статьи The Washington Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каховская ГЭС в 2006 году

Фото: Дмитрий Липунов / Wikimedia Каховская ГЭС в 2006 году

Фото: Дмитрий Липунов / Wikimedia

О планах разрушить Каховскую плотину газете рассказал бывший командующий Оперативного командования (ОК) «Юг» ВСУ Андрей Ковальчук. Он руководил контрнаступлением украинских войск под Херсоном. По его словам, плотину планировалось разрушить частично, чтобы осложнить переправу ВС РФ, но не затопить поселения. С целью проверки этого метода в конце сентября ракетами HIMARS был поврежден один из затворов Каховской ГЭС, передает WP.

Газета также подчеркивает, что успешное сентябрьское контрнаступление ВСУ на юге Украины во многом произошло благодаря разведданным США о состоянии российских войск и налаженного взаимодействия с НАТО. По данным источников издания, советник по нацбезопасности США Джейк Салливан убедил командование украинских войск в том, что их наступление должно ограничиваться Херсоном. ВСУ якобы изначально планировали помимо ударов по правобережью Днепра на херсонском направлении также перерезать сухопутный мост в Крым из Запорожья. Для этого украинские войска, в частности, рассматривали возможность удара по Мелитополю.

По мнению западных союзников, о котором газете рассказал неназванный высокопоставленный чиновник, такое наступление создало бы угрозу окружения украинской группировки на данном направлении и могло привести к провалу операции. ВСУ отказались от масштабных планов. «Они реально посмотрели на вещи и решили ограничить набор целей в Херсоне, а на севере действовали быстро и использовали все возможности»,— заключил собеседник издания.

9 ноября командующий объединенной группировкой войск спецоперации Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о планах ВСУ разрушить Каховскую плотину и создать зону затопления ниже Каховской ГЭС. Это стало одной из причин, по которой было принято решение вывести войска РФ из Херсона на левый берег Днепра. 21 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что дамба ГЭС была заминирована российскими военными. 22 октября из Каховского водохранилища начали сброс воды. В ноябре сообщалось, что Каховская гидроэлектростанция получила «грандиозные» повреждения, на их устранение может понадобиться год.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов