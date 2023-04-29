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Коммерсантъ FM
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Сальдо назвал сказкой потенциальное затопление линии обороны армии РФ водой из Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал потенциальный сценарий, при котором украинская сторона резко спустит воды из водохранилищ при ГЭС для затопления первой линии обороны армии России в регионе.

Владимир Сальдо

Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Сальдо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как написал господин Сальдо в своем Telegram-канале, такой сценарий технически невозможен. «Планы киевского режима затопить первую линию нашей обороны на левобережье Днепра, резко спустив воду из водохранилищ при ГЭС — сказки для выступлений 95-го квартала»,— написал он.

«На самом деле каскад гидротехнических сооружений на Днепре не позволит воде резко пройти вниз по течению. Вода разойдется по всей протяженности реки, частично уйдет в Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы»,— пояснил господин Сальдо.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

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