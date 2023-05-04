Что происходит после ввода войск России на Украину. День 435-й

Беспилотник врезался в строящиеся конструкции Новошахтинского завода нефтепродуктов, после чего взорвался. При обстреле села Полевые Новоселки Брянской области ранен местный житель. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и 13 регионах Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Киеве, а также работе ПВО. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:55. Визит президента Киргизии Жапарова в Россию состоится, несмотря на вчерашнюю атаку на Кремль, заявили в его пресс-службе.

9:47. Риск срыва зерновой сделки остается, препятствия в отношении российского продовольствия пока не устранены, но надежда на решение есть, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с переговорами.

9:38. Причиной пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае стало падение четырех беспилотников, один из которых не взорвался, рассказал «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

9:33. Помощник машиниста пострадал во время подрыва железнодорожных путей и схода локомотива с несколькими грузовыми вагонами в Брянской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.

9:23. В Новосибирске на парад Победы запретят использование беспилотников, об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации губернатора Новосибирской области.

9:22. Инфраструктура для запуска электричек из Херсонской области в Крым будет готова к 15 мая, сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

8:54. Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды помимо премьера встретится с главами МИД и минобороны страны, планирует посетить Международный уголовный суд, пишет газета Politico.

8:53. Запрет на запуск любых гражданских беспилотников, за исключением тех, что используются с разрешения органов государственной власти, вводится в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

8:48. Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, где ночью упал беспилотник, работает штатно, сообщают власти региона.

8:45. Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село в Суземском районе Брянской области, один человек пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

8:44. ПВО сбила беспилотник в Воронежской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор.