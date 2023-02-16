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Коммерсантъ FM
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Власти Запорожья пожаловались, что Киев не пускает воду в Каховское водохранилище

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские власти сдерживают сток воды с водохранилищ Днепра. По его мнению, снижение уровня воды в Каховском водохранилище может привести с экологической катастрофе и нарушению работы Запорожской АЭС (ЗАЭС).

По информации Владимира Рогова, руководство Украины блокирует подачу воды с гидроэлектростанций, находящихся выше по течению, включая Днепровскую, Среднеднепровскую, Каневскую и Киевскую. «Как минимум каскад из четырех ГЭС сейчас не сбрасывает воду»,— заявил он «РИА Новости».

Ранее пророссийские власти Запорожья сообщали о прекращении обстрелов ЗАЭС.

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