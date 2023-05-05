F+ tech настраивается на «Аврору»

Российский производитель электроники F+ tech приобрел двух разработчиков ПО: для кросс-платформенных приложений и систем управления ИТ-инфраструктурой. С их помощью компания рассчитывает начать заказную разработку и адаптацию приложений под российские мобильные ОС, в том числе «Аврору». Участники рынка считают, что «рано или поздно всем отечественным компаниям придется адаптировать свои приложения под российские операционные системы», поэтому спрос на заказную разработку может быть высоким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в «СПАРК-Интерфакс» информацию о том, что F+ tech (ООО «Ф-плюс оборудование и разработки») 10 апреля купил калининградское ООО «Авроид», которое, по собственным данным, разрабатывает ПО для десктопных и мобильных ОС (Android, iOS, российские «Аврора», «Роса», Ред ОС, Astra Linux и др.), а также ООО «Гиперус», которое разрабатывает системы управления IT-инфраструктурой.

В F+ tech “Ъ” пояснили, что планируют заняться адаптацией мобильных приложений под «Аврору» и другие российские ОС, а также самостоятельно портировать их на свои устройства. Речь идет в том числе о заказной разработке. В апреле компания объявила о начале сборки смартфонов и планшетов F+ tech для корпоративного и госсектора на этой операционной системе (см. “Ъ” от 17 апреле). «Мы рассчитываем, что управление процессом разработки сможет ускорить расширение пула приложений под эту ОС, так как сейчас на "Авроре" нет достаточного количества ПО»,— пояснили в компании.

Сейчас под «Аврору», например, адаптированы всего около сотни приложений, говорит источник “Ъ” на IT-рынке. О том, что полноценных приложений не хватает, говорит и тот факт, что владелец ОС «Открытая мобильная платформа» (ОМП), как 3 апреля сообщал ТАСС, начал самостоятельно добавлять в свой магазин приложений веб-версии сервисов «Яндекса», «Сбера», ВТБ и др. Гендиректор ОМП Павел Эйгес от комментариев воздержался.

С начала года российские ИТ-компании испытывают нехватку в специалистах, способных писать приложения под «Аврору» и другие российские ОС. В феврале число вакансий для разработчиков приложений под Android и iOS упало на 19% и 20%, в то время как спрос на разработчиков под «Аврору» вырос на 53% год к году (см. “Ъ” от 9 февраля).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Авроид» и ООО «Гиперус» ранее принадлежали Оксане Чердинцевой, руководителем обоих выступает Эдуард Ботанов. «Авроид» и «Гиперус» зарегистрированы 23 и 31 января 2023 года соответственно в Светлогорске Калининградской области. ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» — головная компания группы, в которую входят «Марвел-Дистрибуция», производитель ИТ-оборудования F+ tech и др. Компания на 50% принадлежит Владимиру Корневу, еще на 50% — Алексею Мельникову. В 2022 году доход ООО составил 9,2 млрд руб.

«Покупка двух компаний говорит о серьезном отношении F+ tech к мобильной тематике: это шаг от выпуска железа к созданию экосистемы»,— полагает сооснователь «СМИ-Холдинга» Александр Калинин. По его мнению, при необходимости разработчики способны адаптировать приложения под ОС «Аврора», однако софт будет выпускаться не под брендом F+ tech, поэтому другие компании могут заинтересоваться приобретением лицензии.

Руководитель направления перспективных исследований и специальных проектов ГК «Астра» Роман Мылицын отмечает, что группа уже взаимодействует с F+ tech в рамках программы технологической кооперации Ready for Astra Linux по интеграции широкой линейки продуктов, от принтеров и МФУ до планшетов и смартфонов, с ОС Astra. «Рано или поздно всем российским компаниям придется адаптировать свои приложения под российские ОС»,— подчеркивает глава НП «Руссофт» Валентин Макаров. По его мнению, новая структура F+ tech сможет занять «одну из ключевых ролей в адаптации приложений как под ОС "Аврора", так и для других российских решений».

Тимофей Корнев