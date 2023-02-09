На «Аврору» набирают добровольцев

В 2022 году в России упал спрос на разработчиков приложений под операционные системы iOS и Android: по данным hh.ru, число вакансий по отношению к показателям 2021 года снизилось на 20% и 19% соответственно. Вместе с тем в полтора раза выросло число вакансий для разработчиков под ОС «Аврора» и на 9% — под Kaspersky OS. Участники рынка связывают ситуацию с переходом госсектора на отечественные решения и ограничениями для российских разработчиков со стороны Apple и Google. Эксперты считают, что тренд может означать подготовку к выводу отечественных ОС на потребительский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными hh.ru по числу вакансий для мобильных разработчиков. Из них следует, что за 2022 год количество вакансий в РФ для iOS-разработчиков упало на 20%, до 15,6 тыс. В январе снижение составило уже 40%, уточняют в hh.ru. По данным «Хабр Карьеры», в январе количество вакансий под iOS-разработчиков уменьшилось на 19%.

Похожая ситуация складывается в сегменте разработки под ОС Android: по итогам 2022 года число вакансий для разработчиков упало на 19%, до 17,3 тыс., в январе — на 36%. В то же время на «Хабр Карьере» число вакансий для разработчиков на Android, наоборот, выросло на 18%.

Параллельно, по данным hh.ru, растет число вакансий для разработчиков под российские мобильные ОС. Так, для разработчиков под ОС «Аврора» (развивает «Ростелеком») количество вакансий в 2022 году выросло на 53%, до 359 (по итогам 2021 года было опубликовано 235 вакансий). Число вакансий для разработчиков на Kaspersky OS выросло на 9% год к году, до 6,1 тыс.

После начала военных действий на Украине Google и Apple ограничили для российских разработчиков приложений возможность принимать платежи в Google Play и App Store. Приложения компаний, попавших под западные санкции (например, «Сбера», ВТБ и др.), были удалены из маркетплейсов.

На этом фоне российские разработчики софта начали объявлять о выводе на рынок собственных мобильных ОС. Так, «Лаборатория Касперского» готовится выпустить общедоступную для загрузки мобильную систему Kaspersky OS, которая сейчас работает только с системами интернета вещей. Также о своих мобильных системах говорили в НТЦ ИТ РОСА и ГК «Астра», обе ОС работают на Linux.

«Ростелеком» осенью 2022 года предложил властям запустить создание национальной мобильной экосистемы на базе ОС «Аврора». Проект оценивался в 480 млрд руб., однако в итоге не получил поддержки властей. Минцифры сочло необходимым разработать новую отечественную мобильную ОС на базе Android, подключив крупнейшие IT-компании. В числе возможных участников проекта источники “Ъ” называли «Яндекс», «Сбер», «Ростелеком» и VK (см. “Ъ” от 30 декабря 2022 года). В «Авроре» и Kaspersky OS от комментариев отказались.

Рост вакансий под разработку приложений для отечественных мобильных ОС связан с ограничениями со стороны Google и Apple, считает руководитель группы мобильной разработки компании «Рексофт» Олег Иванов: «Некоторые разработчики под эти ОС начинают интересоваться "Авророй"».

Директор центра разработки мобильных приложений Artezio Дмитрий Паршин объясняет динамику вакансий «запуском новых проектов и развитием уже существующих». По его мнению, в основном росту способствовали государственные и коммерческие заказы разработки приложений для отечественных ОС. Также господин Паршин допускает, что данные свидетельствуют о планах вывода таких систем в потребительский сегмент: «Без адаптации ПО распространение отечественных ОС будет затруднено».

Однако руководитель отдела мобильной разработки IBS Павел Панченко сомневается, что разрабатываемые сейчас российские ОС реально выйдут на потребительский рынок. Ситуация может измениться с появлением российской сборки Android и аналогов мобильных сервисов Google, уточняет эксперт. Он полагает, что именно 2023 год окажется «решающим в формировании российского мобильного ландшафта».

Тимофей Корнев