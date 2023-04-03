«Аврора» палит по лицензиям

Разработка российской национальной мобильной ОС вызвала новые споры, на этот раз в юридической плоскости. В «Ростелекоме», который защищает собственный проект ОС «Аврора», утверждают, что создавать ОС на базе Android опасно из-за жестких лицензионных условий Google. Но в России почти нет разработчиков приложений под «Аврору», подчеркивают участники рынка. К тому же ни у одного из проектов пока нет системной платформы, что принципиально осложняет их использование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По словам собеседника “Ъ”, знакомого с ходом обсуждения проекта национальной мобильной ОС, на одном из последних совещаний (присутствовали представители «Сбера», «Яндекса», «Ростелекома» и ГК «Астра») был поднят вопрос о правовых рисках разработки мобильной ОС на базе Android Open Source Project (AOSP) — условно открытой версии Android, которая не включает системную платформу GMS (позволяет использовать ряд системных сервисов, например push-уведомления). «При загрузке кода AOSP клиент подписывает лицензионное соглашение, где оговорены правовые обязательства, в том числе экспортные ограничения со стороны США»,— поясняет источник “Ъ”.

Собеседник “Ъ”, близкий к Минцифры, подтвердил, что на одном из совещаний обсуждалась «законность использования AOSP». По его словам, этим вопросом наиболее обеспокоен «Ростелеком». Ему принадлежит ООО «Открытая мобильная платформа», которое разрабатывает ОС «Аврора» (она, как и AOSP, не имеет системной платформы). «Мы заказали у американской юридической фирмы заключение о правовых рисках создания русского Android и приложений для него — риски действительно есть»,— подтвердили в «Ростелекоме».

В «Сбере» между тем говорят, что по-прежнему сосредоточены на создании российского Android на основе открытого кода. «Отрасль совместно с АНО "Цифровая экономика" ведет обсуждение и прорабатывает различные варианты, однако конкретных решений пока представлено не было»,— уточнил представитель профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В Минцифре и АНО «Цифровая экономика» не ответили на запрос “Ъ”. В VK и «Яндексе» отказались от комментариев.

Вопрос создания национальной мобильной экосистемы, которая не будет зависеть от решений зарубежных правообладателей, в частности Apple и Google, был поставлен в конце 2022 года. Тогда стало известно, что VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» обсуждают создание СП, которое займется разработкой российской мобильной ОС на базе AOSP.

Но проект сразу вызвал обширные разногласия среди потенциальных участников. Дело в том, что «Ростелеком» выступил против идеи разработать ОС на AOSP, продвигая собственную «Аврору» (см. “Ъ” от 17 марта).

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов поясняет, что для создания полноценной операционной системы будет недостаточно использования AOSP: нужны и средства разработки программного обеспечения для Android (SDK — Software Development Kit), использование которых также требует заключения лицензионного соглашения с Google. Лицензия разрешает использовать SDK исключительно для разработки приложений для устройств Android, применение пакета для разработки приложений для других платформ, в том числе для AOSP, прямо запрещено, подчеркивает юрист.

«За нарушение лицензионного соглашения Google российским компаниям могут грозить гражданско-правовые, административные и уголовные дела. Помимо этого, суд может наложить арест на копии, записи, матрицы, пленки и иные материалы, используемые и распространяемые в нарушение закона»,— уточняет господин Именнов.

Источник, знакомый с ходом обсуждения проекта, говорит, что из-за неопределенности правовой основы создания ОС на базе AOSP IT-компании обсуждают идею разработки универсальной системной платформы, которая подойдет одновременно и для AOSP, и для «Авроры». На совещаниях, говорит собеседник “Ъ”, ее упоминают как RMS — Russian Mobile Services. «"Ростелеком" поддержал создание RMS как альтернативы GMS»,— добавил он. Советник директора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Алтухов полагает, что разработка RMS потребует 15 млрд руб. вложений и займет два-три года.

Тимофей Корнев