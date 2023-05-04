Кирби назвал ложными слова Пескова о причастности США к атаке на Кремль

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при администрации президента США Джон Кирби назвал ложными слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Соединенные Штаты причастны к атаке беспилотников на кремлевскую резиденцию Владимира Путина.

Ранее сегодня на пресс-колле Дмитрий Песков заявил: «Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне, а Киев уже исполняет то, что ему говорят делать».

«Я могу заверить вас, что Соединенные Штаты не причастны к этому. Что бы это ни было, нас это не касалось,— сказал господин Кирби в эфире телеканала MSNBC, когда его спросили о словах Дмитрия Пескова.— Мы не имели к этому никакого отношения. Песков просто лжет».

Пресс-служба Кремля 3 мая сообщила, что ночью два беспилотника атаковали кремлевскую резиденцию президента, но их вывели из строя. Ответственность за атаку в пресс-службе Кремля возложили на «киевский режим». Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Киева к инциденту.

Подробнее об атаке на Кремль — в материале «Ъ» «Президентский штандарт не взят с налета».