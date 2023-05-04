«Это будет всем санкциям санкция»

Коллективный Запад в конце мая объявит о новых антироссийских санкциях. Произойдет это на очередном саммите «семерки» в японской Хиросиме. Как сообщил Bloomberg, сейчас обсуждаются различные варианты ограничительных мер. Между тем госсекретарь США заявил о намерении до конца года посетить Китай для возобновления контактов с этой страной. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что возможный западный диалог с Пекином и будет главным санкционным ударом по России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В японской Хиросиме с 19 по 21 мая пройдет очередной саммит G7. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на открытии мероприятия по видеосвязи. Среди главных тем обсуждения — очередной пакет антироссийских санкций.

На сегодня есть различные варианты, в том числе и радикальные, например, запрет на весь западный экспорт в Российскую Федерацию, а также меры против «Росатома». Или можно попробовать перекрыть транспортные коридоры. И, естественно, на слуху персональные санкции.

Известно намерение бывших партнеров сместить акценты — больше внимания уделить борьбе с обходом уже действующих ограничительных мер. Есть много путей, как это сделать, но в качестве программы максимум, наверное, стоит выделить потенциальную сделку Запада с Китаем. Это главный оппонент и российский партнер, с ним нужно работать в первую очередь, что является прописной истиной.

Необязательно называть это именно сделкой, можно употребить термин «потепление отношений» или же «возобновление конструктивного диалога». Если даже чуть-чуть, самую малость, в этом направлении продвинуться, тогда это будет, что называется, всем санкциям санкция.

И вот госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что очень хотел бы посетить КНР в нынешнем году с целью восстановить, как он выразился, линии связи на всех уровнях.

Как известно, визит главы Госдепа был запланирован на февраль, однако сорвался из-за нашумевшей истории с воздушными шарами над США. И вокруг Тайваня напряженность не спадает. Тем не менее Си Цзиньпин все-таки поговорил с Владимиром Зеленским, пошел навстречу многочисленным просьбам и пожеланиям.

Западный мир отнесся к этому, естественно, положительно. Считается, что Пекин не совсем доволен размещением российского тактического ядерного оружия в Белоруссии и в целом как-то устал от всего происходящего. Ему нужно бизнес вести, экспорт развивать — не нужен ему мировой пожар, по логике вещей.

Как бы то ни было, в российском информационном пространстве впервые зазвучала критика действий и поступков друга Си. В отношениях Москвы со своим главным партнером образовался, скажем так, вакуум.

Что ж, свято место пусто не бывает. Эмманюэль Макрон съездил к главе КНР, хорошо с ним пообщался. Вот и Блинкен тоже засобирался. Иными словами, может быть, очередной пакет санкций и не понадобится — здесь видится большая политическая партия. А вдруг товарищ Си Цзиньпин возьмет и даст себя в чем-то уговорить? Процесс-то уже пошел в эту сторону, как мы видим.

Причем внешне у России с Китаем ничего особо не изменится, будем дружить как раньше. Но где-то на местном уровне логистические цепочки немножечко порвутся. Конечно, ничего утверждать нельзя, сами видите, что сейчас многое возможно. И даже то, что саммит в Хиросиме станет историческим, тем более мероприятие проходит по соседству с главным конкурентом и в городе с трагической историей. И вот шанс ее — историю — изменить в другую, лучшую сторону.

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