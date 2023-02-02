Россию пока не в чем укорить

В большинстве регионов России, санитарные и медицинские власти которых опросил “Ъ”, случаев заболевания кори в последнее время не выявлено. О рисках таких вспышек эксперты заговорили после сообщений, что в Новосибирской области с декабря прошлого года корью заболели уже 65 человек, в том числе 30 детей. Эпидемиологи отмечают, что даже несколько случаев — это уже эпидемическая вспышка, и видят источник проблем в непривитых гражданах, в том числе прибывших в Россию на работу из стран ближнего зарубежья или ведущих кочевой образ жизни. Непривитых, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения, будет все больше: из-за пандемии коронавируса 40 млн детей в мире пропустили вакцинацию от кори.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

С декабря прошлого года в Новосибирской области корью заболели 65 человек, из них 30 — дети. Об этом на оперативном совещании 23 января сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. «Инфекция на 100% управляемая средствами вакцинопрофилактики. И такое количество случаев считается неблагополучной ситуацией»,— прокомментировала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова. Нулевой пациент, по данным госпожи Самойловой, приехал в Новосибирск в ноябре из Средней Азии.

Следом тревогу забили в Алтайском крае. По данным местного Роспотребнадзора, к концу января выявлено уже семь случаев кори. Первые заболевшие, сообщила главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова, предположительно, прибыли из соседней области. Контактными в крае считаются около 900 человек — за ними ведется медицинское наблюдение.

“Ъ” выяснил, фиксируют ли рост заболеваемости корью в других регионах. В министерстве здравоохранения Саратовской области сообщили, что зарегистрировали очаг заболевания из четырех человек — членов одной семьи. Они выздоровели и выписаны из лечебного учреждения. В Краснодарском крае, по данным краевого минздрава, в этом году заболевших не обнаружено, но в прошлом было зарегистрировано шесть случаев кори, в том числе четыре — у детей. Все заболевшие — приезжие непривитые граждане. При этом в 2021 году случаев кори в крае не было.

В минздраве Дагестана с начала года также не выявили ни одного случая кори, тогда как в 2022 году их было пять в республике. В ведомстве добавили, что в «прежние годы» заболеваемость этой инфекцией действительно увеличивалась, но сейчас «такого выраженного роста нет».

В Башкирии в 2022 году, по данным республиканского Роспотребнадзора, было зафиксировано два случая заболевания. Заболели дети-близнецы, которые переехали с семьей в Россию из другой страны. В новом году случаев кори в республике нет. В управлении Роспотребнадзора по Воронежской области сообщили, что последние случаи кори на территории региона были зарегистрированы в 2019 году: «Противоэпидемические мероприятия в очагах были проведены своевременно в полном объеме, что способствовало предотвращению распространения заболеваемости».

Случаев заболеваний в Якутии, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье также не зафиксировано. Тем не менее санитарные и медицинские власти регионов знают о вспышках заболевания в других регионах и готовы «к любому развитию событий».

В российском Роспотребнадзоре напоминают: корь — высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Против него нет лекарства, только вакцина. В январе надзорная служба объявила о начале подчищающей иммунизации: вакцинировать непривитых и не болевших ранее, а также привитых однократно детей и взрослых планируют до конца года. Эпидемическая ситуация в России, по оценке Роспотребнадзора, контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости пошел вверх. Эпидемиологи винят в этом непривитых граждан, прибывших в Россию на работу из стран ближнего зарубежья. «Часто в эпидемический процесс включаются лица, не прививающиеся по религиозным соображениям, а также ведущие кочевой образ жизни и не обращающиеся за медицинской помощью»,— говорится на сайте ведомства.

Роспотребнадзор ссылается на данные ВОЗ, согласно которым в последние годы зарегистрированы вспышки кори в Конго, Нигерии, Афганистане, Пакистане, Индии и некоторых других странах. Осложнение эпидситуации отмечается также на Украине, в Таджикистане, Казахстане. По данным ВОЗ, с начала пандемии COVID-19 уровни охвата вакцинацией против кори неуклонно снижались. В результате в 2021 году рекордное число детей — почти 40 млн — пропустили вакцинацию против кори: 25 млн пропустили свою первую дозу и еще 14,7 млн детей — вторую дозу (прививка от кори детям делается дважды: в год и шесть лет). Это является заметным откатом в глобальном процессе поддержания элиминации кори, считают в ВОЗ. По оценкам экспертов, в 2021 году в мире произошло около 9 млн случаев заболевания инфекцией и 128 тыс. случаев смерти от нее.

«Действительно, в период пандемии снижался объем вакцинации, в том числе против кори,— говорит доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.— До сих пор корь — наиболее заразное заболевание. Все, кто по какой-то причине не был вакцинирован, подвержены риску инфицирования». По его словам, даже несколько заболевших — это уже эпидемическая вспышка. Как она будет развиваться, зависит от того, какой процент людей вокруг вакцинирован и удалось ли специалистам изолировать уже инфицированных.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отмечает, что до 2010 года в России эпидситуация по кори была «замечательной»: болел приблизительно один человек на 1 млн жителей. А потом в активную жизнь вступило поколение 90-х, чье детство пришлось на первые годы новой России, когда контроль за вакцинацией был ослаблен. Педиатр и инфекционист, главный врач клиники «Лидер-медицина» Евгений Тимаков добавляет, что и те россияне, кто получил прививку в детстве, но забыл, что ее надо повторять после 25 лет, теряют защиту. Коронавирус, по его словам, внес вклад еще и в том смысле, что изменил иммунитет переболевших: не только ослабил его, но и подорвал клетки иммунной памяти. Поэтому, полагает господин Тимаков, в последующие годы заболеваемость корью действительно может увеличиться.

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”