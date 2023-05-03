Сенатор Клишас предложил запретить поездки на электросамокатах в городах

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что поездки на электросамокатах в городах нужно запретить. Сенатор предложил разрешить передвигаться на них только в частных поселках и парках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас в 2020 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Клишас в 2020 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов»,— сказал ТАСС господин Клишас.

По данным опроса сервиса по поиску работы Superjob, чуть более трети опрошенных россиян высказались за введение запрета приложений по аренде электросамокатов (кикшеринг). Их основные претензии: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга. Еще треть высказались против запрета, предложив вместо этого отрегулировать ПДД. Остальные не определились.

Больше всего сторонников запрета кикшеринга среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет и доходом от 50 тыс. до 80 тыс. руб. Наиболее нетерпимы к электросамокатам жители Уфы и Санкт-Петербурга – доля противников проката самокатов достигает там 44% и 42%.

Подробнее — в материале «Граждане отталкиваются от самокатов».

Эрдни Кагалтынов