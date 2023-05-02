Мнения россиян по поводу запрета электросамокатов разделились

Почти 90% парижан проголосовали против работы сервисов по аренде электросамокатов в их городе. Как показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в нашей стране подобной категоричности не наблюдается. Чуть более трети респондентов высказались за введение подобного запрета. Их основные претензии: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга. Еще треть высказались против запрета, предложив вместо этого отрегулировать ПДД. Остальные не определились.

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В опросе участвовали респонденты, проживающие в населенных пунктах, где есть сервисы аренды электросамокатов.