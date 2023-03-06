Не ковид, так Fan ID

Первый после зимнего перерыва тур чемпионата России только добавил актуальности и остроты теме, связанной с использованием Fan ID. Система идентификации болельщиков еще осенью выглядела причиной резкого снижения посещаемости первенства, несмотря на то что применялась всего на пяти стадионах. На фоне ее повсеместного внедрения, начиная с весенней части турнира, количество зрителей на трибунах еще уменьшилось — до показателей, учитывая выросшую на излете минувшего десятилетия востребованность отечественного футбола, почти позорных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более половины матчей 18-го тура, в том числе «Спартак»—«Урал», прошедший на вмещающей 45 тыс. зрителей «Открытие Арене», не собрали на трибунах и 5 тыс. зрителей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Более половины матчей 18-го тура, в том числе «Спартак»—«Урал», прошедший на вмещающей 45 тыс. зрителей «Открытие Арене», не собрали на трибунах и 5 тыс. зрителей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Чемпионат России возобновился после длившегося почти четыре месяца зимнего перерыва состоявшимися в минувший уикенд матчами 18-го тура, и главные картинки и цифры, с ним связанные, определить совсем не сложно. Картинки — это практически абсолютно пустые громадные сектора трибун всех стадионов, на которых проходили встречи. А цифры — статистика, описывающая размеры пустот.

В общей сложности восемь матчей 18-го тура посетил, по данным официального сайта Российской премьер-лиги (РПЛ), 60 641 зритель, в среднем по 7580 на каждой игре. Чтобы понять, насколько это мало, нужно вспомнить о приятном тренде, напрасно казавшемся вполне устойчивым.

Посещаемость первенства когда-то была предметом гордости головных российских футбольных структур, а РПЛ могла «продавать» ее как несомненный признак, свидетельствующий о росте востребованности отечественного футбола. Чемпионат мира 2018 года, который впервые приняла Россия и на котором ее сборная сенсационно добралась до четвертьфинала, явно придал ей импульс. В том сезоне, что последовал за ним, посещаемость скакнула вверх сразу на 3 тыс., почти до 17 тыс. человек в среднем на матче. И это была уже аудитория, смотревшаяся нестыдно даже на фоне чемпионатов «большой европейской пятерки», хотя раньше российский находился далеко позади них. Тезис насчет того, что живая аудитория чемпионата России, пусть не такими бурными темпами, продолжит расти, сохранял актуальность и в следующем сезоне. Средняя посещаемость его первого круга зашкалила за 18 тыс. человек. Однако из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей введение разной степени жесткости ограничений, в том числе по присутствию зрителей на играх, снятых лишь недавно, проверить гипотезу в следующие несколько месяцев возможности не было.

Полностью антикоронавирусные ограничения в футболе были сняты весной прошлого года. Однако в осенней части нынешнего чемпионата посещаемость вдруг довольно резко упала в сопоставлении с докоронавирусными временами. Сейчас она составляет 10 321 человек в среднем на матче. Но штука в том, что 18-й тур далек и от этой скромнейшей планки.

Еще несколько деталей. Пять, более половины, встреч тура — «Спартака» с «Уралом», «Ахмата» с «Оренбургом», «Ростова» с «Локомотивом», «Динамо» с «Крыльями Советов» и «Сочи» с ЦСКА — не собрали и 5 тыс. зрителей. Самая большая аудитория — 19 705 человек — была у игры, в которой лидер чемпионата «Зенит» принимал «Нижний Новгород». Но это все равно антирекорд возведенной к мировому первенству «Газпром Арены», почти вдвое уступающий средней посещаемости домашних матчей петербуржцев в сезоне.

Чуточку смягчить ситуацию может взгляд в недалекое прошлое. В 2022 году в первом после рестарта сезона туре, 19-м, было сыграно из-за переносов шесть встреч, на которые пришли 42 788 болельщиков. То есть его средняя посещаемость — 7131 — была даже чуточку ниже средней посещаемости 18-го тура нынешнего первенства. Но в действительности это не слишком корректное сравнение. 19-й тур в 2022 году игрался раньше — в конце февраля — и до снятия ограничений. А вот уже полный, из восьми игр, 20-й тур, пришедшийся также на начало марта, привлек на стадионы 83 739 человек, по 10 467 на матче.

Совсем не сложно определить и основную версию, объясняющую случившееся. С 1 июля 2022 года в России вступил в силу закон, согласно которому допуск на спортивные соревнования осуществляется только при условии обязательной идентификации участников и болельщиков,— закон о Fan ID.

Для его приобретения необходимо пройти регистрацию на портале «Госуслуги». Полигоном для внедрения системы стал как раз футбольный чемпионат. Против него громко протестовали фанаты разных клубов, включая тех, что относятся к «верхнему эшелону» РПЛ, угрожая бойкотом ее матчей и приводя угрозы в исполнение.

Демарши преданных фанов клубов, приравнивавших карту болельщика к нарушению личных свобод, и просто нежелание граждан проходить процедуру ее оформления были фактически единодушно признаны значимой причиной осеннего падения посещаемости. По крайней мере другую тяжело подобрать, учитывая контекст, который настойчиво намекал на неминуемость обратной тенденции. Речь не только о скакнувшей вверх результативности чемпионата и обилии любопытных событий в нем, но и о международной изоляции российского футбола после введения санкций, из-за которых представляющие его клубы и сборные оказались отстранены от всех топовых состязаний. По идее, они должны были поднять ценность для публики, «удельный вес» на рынке зрелищ внутренних турниров, особенно чемпионата страны.

При этом в осенней части система идентификации применялась лишь на пяти стадионах — в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Все города принимали игры чемпионата мира 2018 года, а его удачный опыт и лежал в основе закона о Fan ID, который, как говорил в январе глава Минцифры РФ Максут Шадаев, оформили около 350 тыс. человек. С части весенней система распространилась на все стадионы РПЛ. В 18-м туре она была впервые использована на шести аренах — «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Краснодара», «Ахмата» и «Факела» (они играли с «Нижним Новгородом», «Уралом», «Крыльями Советов», «Торпедо», «Оренбургом» и «Химками» соответственно). Все эти команды входят в список тех, у которых проблем с живой аудиторией прежде не наблюдалось. Все в 18-м туре были вынуждены выступать в тишине, лишившись привычной поддержки, притом что в ноябре, в заключительных турах перед зимней паузой, она у них в домашних матчах была на неплохом уровне, не наводившем на мысли о возможном кризисе.

Нет ничего странного в том, что события прошедшего уикенда спровоцировали очередную волну дискуссий по поводу целесообразности Fan ID, в которых приняли активное участие и несколько депутатов Госдумы РФ, ранее упорно отстаивавшей систему. И если, например, Дмитрий Свищев сказал Sport24 о том, что вероятность отказа от нее «крайне невысокая», а правительство РФ, Минспорт РФ и Российский футбольный союз (РФС), по его мнению, должны разобраться в причинах снижения посещаемости и предложить меры, с помощью которых «они планируют вернуть болельщиков», то Виталий Милонов предупредил, что готовит инициативу об отмене Fan ID, назвав его «безумием».

Алексей Доспехов