Fan ID добрался до самого фана

На, может быть, главную в отечественном футболе этой весной проблему, связанную с повсеместным внедрением на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) Fan ID, обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он поручил правительству принять меры по «упрощению использования гражданами» системы идентификации болельщиков, которая уже послужила, кажется, основной причиной катастрофического снижения посещаемости матчей чемпионата страны, а также спровоцировала как минимум один громкий скандал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин встал на сторону фанов против ID

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин встал на сторону фанов против ID

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин издал поручение, согласно которому правительство России совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» должны «принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков». Срок исполнения поручения — 1 мая нынешнего года, а ответственными за него назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чаушева.

На самом деле речь идет об очень заметном событии, связанном с, возможно, наиболее актуальной для российского футбола проблемой, обострившейся как раз в марте. С 1 июля 2022 года в России вступил в силу закон, согласно которому допуск на спортивные соревнования осуществляется только при условии обязательной идентификации участников и болельщиков,— закон о Fan ID. Для его приобретения необходимо пройти регистрацию на портале «Госуслуги». Полигоном для внедрения системы стал как раз футбольный чемпионат. Против него громко протестовали болельщики разных клубов, включая тех, что относятся к «верхнему эшелону» РПЛ, угрожая бойкотом ее матчей и приводя угрозы в исполнение.

Демарши преданных фанов клубов, приравнивавших карту болельщика к нарушению личных свобод, и просто нежелание граждан проходить процедуру ее оформления были фактически единодушно признаны значимой причиной осеннего падения посещаемости.

При этом в прошлогодней части первенства система идентификации болельщиков применялась лишь на пяти стадионах: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Все города принимали игры чемпионата мира 2018 года, и тогдашний удачный опыт применения системы лежал в основе закона о Fan ID, который, как говорил в январе глава Минцифры РФ Максут Шадаев, оформили около 350 тыс. человек. После рестарта первенства, состоявшегося 3 марта, система распространилась на все стадионы РПЛ, после чего случилось уже не просто серьезное, а катастрофическое падение востребованности ее матчей у зрителей.

Средняя посещаемость первого после возобновления сезона тура составила 7580 человек, и это был рекордно низкий для российского элитного дивизиона показатель. Спортивные функционеры, впрочем, пытались объяснить его не только «эффектом Fan ID», но и другими факторами — скажем, плохой погодой. Однако дальнейшие события, по сути, уничтожили эту гипотезу. Дело в том, что следующие два тура били антирекорд. Средняя посещаемость 19-го тура упала до 6192 человек, а 20-го, прошедшего в позапрошлый уикенд, перед паузой на матчи сборных,— до всего 5006! Причем в его рамках ни одна из восьми встреч не собрала хотя бы десятитысячную аудиторию, в том числе матч-хит, в котором ЦСКА принимал «Зенит».

О том, что в кризисе повинен Fan ID, говорит и такой факт. Аудитория проходивших в марте матчей второго по рангу российского футбольного дивизиона была больше аудитории матчей дивизиона высшего. А воскресная встреча сборной России со скромной иракской командой, которая была сыграна на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арена», собрала более 23 тыс. болельщиков — о таких цифрах чемпионат страны не может сегодня и мечтать.

Жаркая дискуссия по поводу целесообразности использования Fan ID в том виде, в котором он используется сейчас, уже несколько недель ведется не только в футбольном сообществе, но и в политических кругах, а с идеей его отмены выступали некоторые депутаты Госдумы РФ и Мосгордумы. Обострил ее, похоже, скандал, случившийся в середине марта и получивший довольно широкую огласку в различных медиаресурсах, рассказавших историю о том, как работники стадиона екатеринбургского клуба «Урал» долго не пускали на его матч с «Динамо» супружескую пару с тремя детьми (в итоге семье все-таки разрешили пройти на трибуну). Объясняли они свои действия тем, что у самого младшего из них — семимесячного ребенка — не было Fan ID.

Инцидент вспомнил еще до публикации поручения Владимира Путина заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который назвал его «издевательством», сказав, что нужно «как минимум корректировать» правила применения Fan ID, вызывающего «много нареканий и вопросов». На взгляд господина Медведева, в настоящий момент оно приобретает «совершенно абсурдные формы».

Российские власти уже до этого реагировали на критику Fan ID. Но фактически все корректировки свелись к запуску Минцифры РФ в пилотном режиме новой процедуры оформления карты болельщика через «Госуслуги» исключительно в онлайн-формате, без посещения МФЦ.

Андрей Малосолов, один из основателей Всероссийского объединения болельщиков, существовавшего с 2007 по 2016 год и игравшего важную роль в фанатском движении, надеется, что «если о Fan ID критически выказывается Дмитрий Медведев, а вслед за этим президент дает поручение об упрощении процедуры, это уже движение в позитивном направлении».

«В любом случае замалчивать конфликт уже было нельзя. Ситуация дошла до такой стадии, когда ее надо обнулять и договариваться обо всем заново. Почти 80-процентное падение посещаемости чемпионата — это катастрофа»,— рассказал он “Ъ”, сравнив российский случай с итальянским. В Италии в середине прошлого десятилетия уже вводили аналог Fan ID, но буквально через год радикально смягчили систему, столкнувшись с противостоянием ей в фанатской среде.

По мнению Андрея Малосолова, «Fan ID разумно оставить на международных соревнованиях, которые Россия рано или поздно снова будет принимать»: «Он хорошо зарекомендовал себя как маркетинговый инструмент и инструмент обеспечения комфорта на чемпионате мира 2018 года, давая дополнительные преимущества в виде, например, бесплатного проезда на общественном транспорте. Но на российских соревнованиях его работа превращается в театр абсурда. О чем можно говорить, если “Зенит” официально доплачивает своим болельщикам (сейчас — 800 руб.), чтобы те пришли на стадион, но посещаемость от этого не растет?»

Алексей Доспехов