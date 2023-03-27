Что Владимир Путин сделал для российского футбола

Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая принять меры по упрощению использования систем идентификации футбольных болельщиков (Fan ID). С какими еще футбольными инициативами он выступал за годы своего правления — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и футболист Дмитрий Булыкин (справа), 2018 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и футболист Дмитрий Булыкин (справа), 2018 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В мае 2006 года Владимир Путин встретился в Сочи с игроками юношеской сборной России после ее победы на чемпионате Европы в Люксембурге. Во время мероприятия он выразил сожаление, что только 300 из 3 тыс. спортивных школ имеют футбольные поля, и распорядился исправить ситуацию.

В марте 2007 года президент России высказался против передачи исключительных прав на трансляции всех матчей чемпионата России «НТВ-Плюс», программы которого доступны зрителям только по платной подписке. «Они там чего-то намутили в очередной раз и хотят у нас, у рядовых болельщиков, отнять возможность бесплатного просмотра футбольных матчей»,— сказал президент.

В мае 2009 года Владимир Путин лично поручил подготовить заявку на проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

В декабре 2010 года премьер-министр Владимир Путин посетил могилу погибшего после нападения группы кавказцев фаната «Спартака» Егора Свиридова и встретился с представителями объединений футбольных болельщиков. Он призвал фан-клубы остерегаться сотрудничества с экстремистами, которые работают «исключительно в своих узких, корыстных политических целях», чтобы «ослабить страну, раскачать ее».

В январе 2012 года Владимир Путин помог команде «Томь» найти спонсоров, когда Томская область перестала спонсировать клуб из местного бюджета из-за финансового кризиса. «Готов дать прямое поручение, точнее, просьбу, я не могу их заставить, это акционерные общества, я могу попросить компании, работающие в регионе, войти в клуб»,— сказал он. В июле того же года в Москве прошла встреча Владимира Путина, представителей клуба и семи энергетических компаний. СМИ сообщали, что спонсоры планировали выделить «Томи» 300 млн руб.

В ноябре 2016 года президент России встретился с детской командой «Тотем», которая победила на чемпионате мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов. Владимир Путин предложил игрокам поучаствовать в мероприятиях в преддверии взрослого чемпионата мира и заметил, что «жив, оказывается, футбол-то в России».

В октябре 2017 года Владимир Путин высказался против засилья легионеров в российских клубах, в частности «Зенита». «Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за "Зенит", играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь»,— сказал тогда Владимир Путин.

В марте 2018 года Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино сыграли в футбол в зеленой гостиной Московского Кремля. Президент отбил пас футбольного функционера головой. Кадры вошли в официальный проморолик ФИФА. В июне того же года Владимир Путин и глава Джанни Инфантино сыграли с футбольным тренажером на Красной площади.

В июне 2018 года в Москве на стадионе «Лужники» Владимир Путин произнес речь перед матчем открытия чемпионата мира по футболу в России, в которой заявил, что футбол в стране «по-настоящему любят». «Это, что называется, любовь с первого взгляда»,— продолжил он.

В июне 2021 года после провального выступления сборной России на Евро Владимир Путин призвал «подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных, и вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас — имею в виду кадровую составляющую как в футболе, так и в хоккее». С июля того же года вместо Станислава Черчесова сборную возглавляет Валерий Карпин.

В августе 2021 года президент Владимир Путин поручил найти среди госкорпораций генерального спонсора для футбольного клуба «Нижний Новгород». Им стал «Газпром трансгаз Нижний Новгород». По сообщениям СМИ, заявка команды на финансирование за 2022 год составляла около 1,8 млрд руб.

В сентябре 2021 года президент высказался против отмены лимита на легионеров: «Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут играть».