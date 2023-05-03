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Коммерсантъ FM
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Володин: депутаты потребуют применения оружия, которое уничтожит киевский режим

После атаки двух украинских беспилотников на Кремль спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой признать «киевский нацистский режим террористической организацией». Он заявил, что переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским теперь быть не должно. Также депутаты будут требовать применения оружия, которое «уничтожит киевский режим».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам спикера, «киевский режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира». А предоставляющие ВСУ оружие западные страны «должны осознать, что стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности».

«Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим»,— написал господин Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Владимир Зеленский, отдавая приказы «на совершение терактов», «встал в один ряд с другими международными террористами». «Теракт» в отношении главы государства господин Володин назвал нападением на Россию.

Сегодня, 3 мая, пресс-служба президента сообщила, что минувшей ночью Украина попыталась атаковать кремлевскую резиденцию Владимира Путина с помощью двух беспилотников. БПЛА, следует из сообщения Кремля, были выведены из строя «в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы».

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