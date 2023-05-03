Пресс-секретарь Зеленского: у нас нет информации об атаках на Кремль

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал атаку беспилотников на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. По его словам, у Украины данных об атаках нет. Москва обвинила в атаке Киев.

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих»,— сказал господин Никифоров BBC. По его словам, произошедшее в Кремле, «очевидно, нагнетение ситуации перед 9 мая».

Советник офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявил о причастности неких «местных сил сопротивления» к атакам дронов на Кремль.

Президент Украины Владимир Зеленский атаку пока не комментировал. Сегодня, 3 мая, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё он заявил, что Украина скоро приступит «к наступательным действиям».

Пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на сегодня, 3 мая, Украина пыталась нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками. Президент в момент атаки работал в Ново-Огарево и не пострадал, на территории Кремля, по заявлению пресс-службы, пострадавших и материального ущерба тоже нет.

В Кремле назвали атаку беспилотников спланированной террористической акцией и покушением на президента, «проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая». В пресс-службе добавили, что российская сторона оставляет за собой право применить ответные меры, когда посчитает нужным.

Лусине Баласян