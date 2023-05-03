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Коммерсантъ FM
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Путин не пострадал в результате атаки украинских беспилотников на кремлевскую резиденцию

Президента России Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки Украины атаковать его резиденцию беспилотниками, поэтому он не пострадал. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сегодня, 3 мая, господин Путин работает в Ново-Огарево. В результате падения БПЛА и разлета осколков «пострадавших и материального ущерба нет».

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«В результате этого террористического акта президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме»,— говорится в сообщении Кремля. «Нет. Сегодня он работает в Огарево»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос о том, был ли президент в Кремле во время атаки. По его словам, в подмосковной резиденции глава государства, в частности, провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Слова пресс-секретаря приводит «РИА Новости».

Пресс-служба президента России сообщила, что сегодня ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками. Кремль назвал атаку спланированной террористической акцией и покушением на президента, «проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей». Оба беспилотника были выведены из строя при помощи систем радиолокационной борьбы.

На вопрос о том, сохраняются ли планы провести парад 9 Мая, Дмитрий Песков ответил: «Парад состоится. Изменений в планах нет». Владимир Путин, как планировалось, будет в нем участвовать.

Как сообщили в Кремле, беспилотники были выведены из строя «в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы». Пострадавших на территории Кремля в результате падения осколков нет, материального ущерба тоже. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным»,— говорится в сообщении.

Сегодня, 3 мая, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключение составляют БПЛА, используемые по решению властей.

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