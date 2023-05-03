МИД Турции подтвердил закрытие воздушного пространства страны для армянских самолетов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что страна закрыла воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны. Об этом он заявил в эфире телеканала NTV.

«Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны. Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации (со стороны Армении.— "Ъ"). Если они не прекратят их, мы предпримем другие меры»,— сказал господин Чавушоглу.

29 апреля глава совета директоров авиакомпании Flyone Armenia Арам Ананян заявил, что Турция без предупреждения закрыла свое воздушное пространство для рейсов армянского авиаперевозчика. Он рассказал, что из-за запрета самолет, следовавший из Парижа в Москву, совершил вынужденную посадку в Кишиневе.

В мае 2022 года Турция уже запрещала Flyone Armenia летать в Европу через свое воздушное пространство. Но уже в конце месяца турецкая сторона разрешила авиаперевозчику возобновить перелеты.

Ранее Мевлют Чавушоглу отмечал, что процесс нормализации отношений Турции и Армении, так же как и мирные переговоры Азербайджана и Армении, не могут протекать отдельно друг от друга. 6 октября 2022 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели трехстороннюю встречу в Праге. После саммита господин Алиев заявил, что Армения и Азербайджан могут подписать мирный договор, «если у армянской стороны будет воля».

18 апреля 2023 года господин Пашинян заявил, что Армения готова признать целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР. В тот же день Ильхам Алиев сказал, что проживающие на территории Нагорного Карабаха армяне должны сделать выбор: принять азербайджанское гражданство или искать другое место проживания.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Армению поставили перед пунктом».