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Коммерсантъ FM
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Flyone Armenia доставила пассажиров в Ереван после вынужденной посадки в Кишиневе из-за ограничений со стороны Турции

Армянская авиакомпания Flyone Armenia минувшей ночью доставила в Ереван пассажиров из Парижа, которых вынужденно посадили в Кишиневе из-за перекрытия воздушного пространства Турции. Об этом ТАСС сообщил глава совета директоров авиакомпании Арам Ананян.

О вынужденной посадке в Кишиневе пассажиров рейса Париж–Москва Арам Ананян сообщил вчера, 29 апреля. По его словам, Турция закрыла свое воздушное пространство для рейсов Flyone Armenia в Европу. По его словам, предварительного уведомления от турецкой стороны получено не было.

«По непонятным для нас причинам и без каких-либо видимых причин авиационные власти Турции отменили выданное ранее авиакомпании Flyone Armenia разрешение для осуществления рейсов в Европу через воздушное пространство Турции»,— рассказал Арам Ананян. Турецкая сторона ситуацию не комментировала.

Лусине Баласян

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