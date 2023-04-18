Алиев: проживающие в Карабахе армяне должны принять гражданство Азербайджана или покинуть регион

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающие на территории Нагорного Карабаха армяне должны сделать выбор: принять азербайджанское гражданство или искать другое место проживания. По его словам, Армения должна официально заявить об отсутствии территориальных претензий к Азербайджану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ильхам Алиев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной. Карабах — наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, либо должны принять гражданство Азербайджана, либо должны искать для себя другое место проживания»,— сказал Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV. По его словам, в этом вопросе жителям Нагорного Карабаха предлагаются «все демократические основы».

Господин Алиев добавил, что Армения заявила о готовности прийти к мирному договору на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Это следует из соглашений, подписанных Баку и Ереваном на конференциях в Сочи (при посредничестве России) и Праге (при посредничестве Турции и ЕС) в 2022 году. В связи с этим, считает азербайджанский лидер, Ереван должен официально признать: «Карабах — это Азербайджан».

Алма-Атинская декларация — документ, подписанный после распада СССР рядом республик, в том числе Арменией и Азербайджаном. Он закреплял территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года. На тот момент Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана, однако в декларации статус этой территории не уточняется.

Сторонники независимости Нагорного Карабаха считают, что декларация формально определяет статус территории в качестве независимой от Баку. С этой позицией не согласен Азербайджан, также против выступал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что готов признать целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР.

Азербайджан в ходе карабахской войны в 2020 году забрал себе ряд территорий самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Сейчас в регионе работают российские миротворцы. Они, в частности, дислоцированы в Лачинском коридоре. Армянская сторона обвиняет Азербайджан в блокировке маршрута с декабря 2022 года. Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Армению с Нагорным Карабахом.

Подробности последних боестолкновений в Нагорном Карабахе — в материале «Ъ» «И в мир продолжается бой».

Лусине Баласян