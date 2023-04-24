Армению поставили перед пунктом

Баку сделал резкий шаг к окончательному решению карабахского вопроса в свою пользу. Установка Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре — на единственной дороге, которая связывает с Арменией то, что осталось от непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) после войны 2020 года,— означает, что азербайджанские военные теперь полностью контролируют логистику. Еревану нечего этому противопоставить, кроме возмущения. Россия предпочитает говорить о необходимости диалога сторон, который Азербайджан ведет с позиции силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Село Карегах в Лачинском районе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Село Карегах в Лачинском районе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Азербайджанский контрольно-пропускной пункт появился в Лачинском коридоре 23 апреля. Дорога, где теперь располагается КПП,— это единственная трасса, соединяющая Армению с той небольшой территорией, которая осталась от НКР после второй карабахской войны 2020 года и которая пока не подконтрольна Баку.

Азербайджанские власти, впрочем, считают карабахский вопрос решенным. С их точки зрения, урегулировать нужно детали — вопрос прав армянского населения, проживающего на территории Азербайджана. Это не мешает азербайджанской стороне осуществлять энергичные шаги, приближающие ее к тому, чтобы победа в войне 2020 года была полной. А без установления полного контроля над Карабахом ее таковой считать сложно.

Появление КПП в Лачине предсказуемо вызвало возмущенные комментарии в Ереване. Там это назвали актом, нацеленным на осуществление этнической чистки в непризнанной НКР. «Продолжающееся незаконное блокирование Лачинского коридора с 12 декабря прошлого года под сфабрикованным экологическим предлогом и установка КПП по надуманным и безосновательным причинам являются очередными шагами по последовательной реализации этой спланированной политики»,— говорится в заявлении МИД Армении. В ведомстве отметили, что эти и предыдущие аналогичные действия Азербайджана в сочетании с «непрекращающейся армяноненавистнической и угрожающей риторикой» направлены на срыв переговоров по документу об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.

Армения призвала Совбез ООН «четко зафиксировать действия Азербайджана, расшатывающие региональную безопасность». Основная же претензия Еревана была адресована Москве, как к одному из подписантов трехстороннего заявления 2020 года.

Напомним, что в Нагорном Карабахе размещены российские миротворцы, и именно они должны контролировать Лачинский коридор.

«Призываем Российскую Федерацию наконец выполнить свое обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду коридора и обеспечив вывод азербайджанских сил со всей зоны безопасности Лачинского коридора»,— говорится в заявлении МИД Армении.

В Степанакерте (азербайджанское название — Ханкенди) также бьют тревогу. По словам лидера НКР Араика Арутюняна, для осажденного Нагорного Карабаха «настал судьбоносный момент». Он призвал армян «встать рядом с Арцахом (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”) и предотвратить новую общенациональную трагедию». Ранее Совбез непризнанной республики заявил, что России следует начать обсуждение снятия блокады и «предоставления реальных гарантий безопасности для народа Арцаха».

На появление КПП отреагировал и Запад. Госдепартамент США заявил, что шаг Баку подрывает доверие в мирном процессе. Там отметили, что в Лачинском коридоре передвижение людей и товаров должно быть свободным.

Замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель призвал стороны воздержаться от провокаций и вернуться к переговорам. В похожем ключе высказалась и Франция.

Париж заявил, что действия Баку противоречат обязательствам, принятым в рамках заявлений о прекращении огня.

Однако эти заявления особого впечатления на Баку не произвели. Свои действия там назвали законными. «Решение Азербайджана об установке КПП на границе с Арменией легитимное и соответствует всем нормам международного права. Тем более что Армения на встречах в Праге и Сочи признала территориальную целостность Азербайджана. Исходя из этого, Армения должна уважать и принять право Азербайджана контролировать въезд и выезд на свою территорию»,— отметили в МИД Азербайджана (цитата по «Интерфаксу»). При этом Азербайджан обвинил Армению в том, что армянская сторона использует дорогу для незаконной перевозки оружия и боеприпасов, а также для ротации в Карабахе армянских военных. Обвинения в подготовке «этнической чистки» там назвали абсурдными.

Армянский премьер Никол Пашинян по поводу КПП по состоянию на вечер понедельника не высказался. И это стало поводом для отдельного раздражения внутри Армении. Оппозиция назвала виновником ситуации руководство страны, которое, в свою очередь, апеллирует к международному сообществу. Так, посол по особым поручениям, соратник Никола Пашиняна Эдмон Марукян считает шаги Азербайджана по установлению полного контроля над Лачинской дорогой результатом неспособности международного сообщества «реагировать на продолжающиеся грубые нарушения прав человека, а также терпимости к прошлым зверствам, совершенным Азербайджаном».

Депутат от фракции оппозиционного блока «Честь имею» Тигран Абраамян в разговоре с “Ъ” однозначно обвинил во всем армянское руководство.

«На прошлой неделе Пашинян простым, доступным языком дал зеленый свет Азербайджану. Он фактически говорит, что отвечает только за вопросы, касающиеся исключительно Армении. Поэтому Азербайджан, столь агрессивно действуя в Нагорном Карабахе, подчеркивает, что операция проводится “на суверенной территории Азербайджана”. И для правящего режима Армении это также является Азербайджаном»,— возмутился господин Абраамян.

Эксперт аналитического центра APRI Armenia Сергей Мелконян выделил две причины того, почему Азербайджан именно сейчас предпринял столь радикальные действия в Нагорном Карабахе. «Ильхам Алиев (президент Азербайджана.— “Ъ”) пользуется моментом, поскольку Россия все больше увязает на Украине и ждет контрнаступления. Абсолютно все ее ресурсы аккумулированы там. Второе, Алиев опирается на заявление Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана»,— отметил в беседе с “Ъ” господин Мелконян. По его словам, с точки зрения Ильхама Алиева есть легитимные основания для пересмотра трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года: «Азербайджан за пять месяцев блокировки Лачинского коридора конвертировал свое несиловое давление, присутствие так называемых экоактивистов в материальное, военное присутствие».

Собеседник “Ъ” в российских госструктурах, знакомый с ситуацией в регионе, назвал ход событий там по сути закономерным. По его словам, Баку недоволен тем, что с момента подписания Трехстороннего заявления в ноябре 2020 года с мертвой точки не сдвинулись вопросы делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы коммуникаций (в том числе такого принципиального аспекта, как «сшивание» страны путем прокладки коридора в Нахичевань). «Поэтому давят где могут»,— отметил собеседник “Ъ”.

«Ясно было, что Алиев не отступит. Насчет КПП Баку давно поднимал вопрос, но хотел договориться. Каждый раз тема отводилась. В итоге пошли на то, что просто поставили перед фактом»,— отметил собеседник “Ъ”.

Ситуация с КПП, таким образом, показала, что Азербайджан способен продавливать свои интересы силой без особых последствий. Еревану нечем ответить, кроме как заявлениями и обращениями к международному сообществу. Но и крупные игроки ограничиваются ритуальными фразами о своей озабоченности ситуацией. Следовательно, сила дает результат, и можно продолжать наступать.

Аршалуйс Мгдесян, Ереван; Владимир Соловьев