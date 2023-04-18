Пашинян назвал условием мира между Арменией и Азербайджаном взаимное признание советских границ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР, сообщает «АМИ Новости-Армения» со ссылкой на выступление главы правительства в парламенте. Взаимное признание границ господин Пашинян считает первым условием для заключения мирного договора между республиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий… Я хочу вновь подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорией Армении территорию Армянской ССР»,— указал господин Пашинян.

Утверждения Баку о том, что Армения в ходе переговоров отказалась признать территориальную целостность Азербайджана, не соответствуют действительности, подчеркнул армянский премьер.

«Армянская сторона сама выступила с инициативой, чтобы к договору были прикреплены подготовленные в СССР карты территории Армянской и Азербайджанской ССР в качестве основы территориальной целостности»,— сказал господин Пашинян.

В 1988 году совет депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратился к руководству СССР с просьбой о переводе региона из состава Азербайджанской ССР в Армянскую ССР. Москва ответила отказом.

В декабре 1989 года власти Армянской ССР самостоятельно подписали соглашение с НКАО о включении территории в состав Армении. Азербайджан не признал соглашение и ответил артиллерийским огнем по границе. Спустя месяц Верховный совет СССР также признал документ неконституционным и объявил в зоне конфликта чрезвычайное положение.

С распадом СССР Ереван и Баку оказались в числе подписантов Алма-Атинской декларации. Документ определял целостность бывших советских республик в границах 1991 года. Сторонники независимости Нагорного Карабаха считают, что декларация формально определяет статус территории в качестве независимой от Баку. Азербайджан и РФ не согласны с этой позицией.

По мнению Никола Пашиняна, двусторонний отвод войск от границы 1991 года логически следует из соглашений, подписанных Баку и Ереваном на конференциях в Сочи (при посредничестве России) и Праге (при посредничестве Турции и ЕС) в 2022 году. 13 апреля 2023 года армянский премьер заявил, что готов отвести войска по всей линии границы 1991 года в случае, если Азербайджан пойдет на такой же шаг.

Подробности последних боестолкновений в Нагорном Карабахе — в материале «Ъ» «И в мир продолжается бой».

Григорий Лейба