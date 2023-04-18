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Коммерсантъ FM
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Пашинян назвал условием мира между Арменией и Азербайджаном взаимное признание советских границ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать целостность Азербайджана в границах Азербайджанской ССР, сообщает «АМИ Новости-Армения» со ссылкой на выступление главы правительства в парламенте. Взаимное признание границ господин Пашинян считает первым условием для заключения мирного договора между республиками.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном реалистично, если обе страны четко, без двусмысленности и уловок признают территориальную целостность друг друга и обязуются сегодня и навсегда не предъявлять друг другу территориальных претензий… Я хочу вновь подтвердить, что Армения полностью признает территориальную целостность и ожидает, что Азербайджан сделает то же самое, признав территорией Армении территорию Армянской ССР»,— указал господин Пашинян.

Утверждения Баку о том, что Армения в ходе переговоров отказалась признать территориальную целостность Азербайджана, не соответствуют действительности, подчеркнул армянский премьер.

«Армянская сторона сама выступила с инициативой, чтобы к договору были прикреплены подготовленные в СССР карты территории Армянской и Азербайджанской ССР в качестве основы территориальной целостности»,— сказал господин Пашинян.

В 1988 году совет депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратился к руководству СССР с просьбой о переводе региона из состава Азербайджанской ССР в Армянскую ССР. Москва ответила отказом.

В декабре 1989 года власти Армянской ССР самостоятельно подписали соглашение с НКАО о включении территории в состав Армении. Азербайджан не признал соглашение и ответил артиллерийским огнем по границе. Спустя месяц Верховный совет СССР также признал документ неконституционным и объявил в зоне конфликта чрезвычайное положение.

С распадом СССР Ереван и Баку оказались в числе подписантов Алма-Атинской декларации. Документ определял целостность бывших советских республик в границах 1991 года. Сторонники независимости Нагорного Карабаха считают, что декларация формально определяет статус территории в качестве независимой от Баку. Азербайджан и РФ не согласны с этой позицией.

По мнению Никола Пашиняна, двусторонний отвод войск от границы 1991 года логически следует из соглашений, подписанных Баку и Ереваном на конференциях в Сочи (при посредничестве России) и Праге (при посредничестве Турции и ЕС) в 2022 году. 13 апреля 2023 года армянский премьер заявил, что готов отвести войска по всей линии границы 1991 года в случае, если Азербайджан пойдет на такой же шаг.

Подробности последних боестолкновений в Нагорном Карабахе — в материале «Ъ» «И в мир продолжается бой».

Григорий Лейба

Фотогалерея

Хроника Карабахского конфликта

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Еще в 1805 году был подписан Курекчайский договор, согласно которому Карабахское ханство, как мусульмано-азербайджанская земля, находилось в подчинении России. В начале 19 века армяне из Ирана и Турции начали переселяться в Северный Азербайджан, в том числе в Карабах. Армянская и Азербайджанская республики начали борьбу за Карабах с момента их создания как независимых государств. В июле 1921 года решением Кавказского бюро ЦК РКП(б) Нагорный Карабах был включен в состав Азербайджанской ССР на правах широкой автономии, а два года спустя на его территории была образована Нагорно-Карабахская АО в составе Азербайджана

Еще в 1805 году был подписан Курекчайский договор, согласно которому Карабахское ханство, как мусульмано-азербайджанская земля, находилось в подчинении России. В начале 19 века армяне из Ирана и Турции начали переселяться в Северный Азербайджан, в том числе в Карабах. Армянская и Азербайджанская республики начали борьбу за Карабах с момента их создания как независимых государств. В июле 1921 года решением Кавказского бюро ЦК РКП(б) Нагорный Карабах был включен в состав Азербайджанской ССР на правах широкой автономии, а два года спустя на его территории была образована Нагорно-Карабахская АО в составе Азербайджана

Фото: Игорь Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонёк»

20 февраля 1988 года населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах заявил о своем выходе из состава Азербайджана. 10 декабря 1991 года прошел референдум, по результатам которого 99,89% населения высказались за полную независимость от Азербайджана. Официальный Баку признал данный акт незаконным и упразднил существовавшую в советские годы автономию Карабаха. Несколько дней спустя распался СССР. Все эти события спровоцировали вооруженный конфликт, в ходе которого Азербайджан пытался удержать Карабах, а армянские отряды отстаивали независимость края при поддержке Еревана и армянской диаспоры из других стран

20 февраля 1988 года населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах заявил о своем выходе из состава Азербайджана. 10 декабря 1991 года прошел референдум, по результатам которого 99,89% населения высказались за полную независимость от Азербайджана. Официальный Баку признал данный акт незаконным и упразднил существовавшую в советские годы автономию Карабаха. Несколько дней спустя распался СССР. Все эти события спровоцировали вооруженный конфликт, в ходе которого Азербайджан пытался удержать Карабах, а армянские отряды отстаивали независимость края при поддержке Еревана и армянской диаспоры из других стран

Фото: Марк Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонёк»

Конфликт ненадолго приостановило Спитакское землетрясение, произошедшее 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР и приведшее к гибели как минимум 25 тыс. человек

Конфликт ненадолго приостановило Спитакское землетрясение, произошедшее 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР и приведшее к гибели как минимум 25 тыс. человек

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

С января 1990 года начались активные артиллерийские обстрелы на армяно-азербайджанской границе, депортация армянского населения. События 13-18 января вошли в историю как армянский погром в Баку. В результате были убиты около 90 человек, в НКАО было введено чрезвычайное положение. 20 января в Баку, чтобы предотвратить захват власти, ввели войска, что привело к жертвам среди мирного населения, выступающего против. Погибли более 130 человек, ранения различной степени тяжести получили 800 человек. Все эти события вошли в историю под названием «Черный январь»

С января 1990 года начались активные артиллерийские обстрелы на армяно-азербайджанской границе, депортация армянского населения. События 13-18 января вошли в историю как армянский погром в Баку. В результате были убиты около 90 человек, в НКАО было введено чрезвычайное положение. 20 января в Баку, чтобы предотвратить захват власти, ввели войска, что привело к жертвам среди мирного населения, выступающего против. Погибли более 130 человек, ранения различной степени тяжести получили 800 человек. Все эти события вошли в историю под названием «Черный январь»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Снабжение жителей НКАО продуктами и другими товарами осуществлялось нерегулярно. После того, как было прекращено пассажирское сообщение по железной дороге и резко сокращено количество авиарейсов Степанакерт—Ереван, сообщение с НКАО велось только посредством гражданской авиации. День за днем обстреливались как азербайджанские, так и армянские села. Велась бомбежка с воздуха

Снабжение жителей НКАО продуктами и другими товарами осуществлялось нерегулярно. После того, как было прекращено пассажирское сообщение по железной дороге и резко сокращено количество авиарейсов Степанакерт—Ереван, сообщение с НКАО велось только посредством гражданской авиации. День за днем обстреливались как азербайджанские, так и армянские села. Велась бомбежка с воздуха

Фото: Владимир Веленгурин / Фотоархив журнала «Огонёк»

30 апреля 1991 года началась операция «Кольцо», направленная на уничтожение незаконных формирований и изъятие оружия. Операцию проводили подразделения МВД Азербайджанской Республики, внутренние войска МВД СССР и Советской Армии в НКАО и прилегающих районах Азербайджана. Действия военных привели к вооруженным конфликтам среди населения. Было депортировано население 24 армянских сел Карабаха

30 апреля 1991 года началась операция «Кольцо», направленная на уничтожение незаконных формирований и изъятие оружия. Операцию проводили подразделения МВД Азербайджанской Республики, внутренние войска МВД СССР и Советской Армии в НКАО и прилегающих районах Азербайджана. Действия военных привели к вооруженным конфликтам среди населения. Было депортировано население 24 армянских сел Карабаха

Фото: Владимир Сумовский / Фотоархив журнала «Огонёк»

27 июля армянское ТВ огласило заявление Государственного комитета обороны при Совмине республики: «Поскольку исчерпаны все политические средства… мы начинаем добровольную мобилизацию мужчин от 18 до 50 лет». Парламент республики обвинил комитет в самоуправстве, а также поручил специальной комиссии провести расследование

27 июля армянское ТВ огласило заявление Государственного комитета обороны при Совмине республики: «Поскольку исчерпаны все политические средства… мы начинаем добровольную мобилизацию мужчин от 18 до 50 лет». Парламент республики обвинил комитет в самоуправстве, а также поручил специальной комиссии провести расследование

Фото: Игорь Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонёк»

28 августа 1991 года Азербайджан провозгласил независимость. Спустя четыре дня в границах Нагорно-Карабахской автономной области и населенного армянами прилегающего Шаумяновского района Азербайджанской ССР была образована Нагорно-Карабахская Республика. В сложившихся условиях ничто не помешало армянским боевым отрядам развернуть наступательные операции по освобождению депортированных в мае-июле 1991 года армянских сел Нагорного Карабаха

28 августа 1991 года Азербайджан провозгласил независимость. Спустя четыре дня в границах Нагорно-Карабахской автономной области и населенного армянами прилегающего Шаумяновского района Азербайджанской ССР была образована Нагорно-Карабахская Республика. В сложившихся условиях ничто не помешало армянским боевым отрядам развернуть наступательные операции по освобождению депортированных в мае-июле 1991 года армянских сел Нагорного Карабаха

Фото: Игорь Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Военные действия развернулись на всей территории Карабаха после того, как 25 сентября 1991 года начался 120-суточный обстрел Степанакерта противоградовыми установками «Алазань». Начались целенаправленные действия против азербайджанских селений. В декабре была создана Национальная армия Азербайджана

Военные действия развернулись на всей территории Карабаха после того, как 25 сентября 1991 года начался 120-суточный обстрел Степанакерта противоградовыми установками «Алазань». Начались целенаправленные действия против азербайджанских селений. В декабре была создана Национальная армия Азербайджана

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

В 1992 году после атаки села Храморт началась активная фаза боевых действий между азербайджанскими и армянскими вооруженными формированиями за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями

В 1992 году после атаки села Храморт началась активная фаза боевых действий между азербайджанскими и армянскими вооруженными формированиями за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

23 июля 1993 года карабахским силам самообороны удалось добиться значительного военного успеха: по информации министерства обороны Азербайджана, ими был взят Агдам, блокирован приграничный райцентр Физули, а также дорога, связывающая юго-западные районы Азербайджана с остальной частью страны. Армянская же сторона продолжала опровергать сообщения о наступательных действиях, подчеркивая, что ее цель — лишь подавить огневые точки противника в приграничных с Карабахом районах, откуда ведется регулярный обстрел карабахской столицы Степанакерта. Однако исполняющий обязанности президента Азербайджана Гейдар Алиев направил обращение в Совет безопасности ООН, где утверждал, что «армянским агрессором захвачено свыше 17% азербайджанской территории» и потребовал международного вмешательства

23 июля 1993 года карабахским силам самообороны удалось добиться значительного военного успеха: по информации министерства обороны Азербайджана, ими был взят Агдам, блокирован приграничный райцентр Физули, а также дорога, связывающая юго-западные районы Азербайджана с остальной частью страны. Армянская же сторона продолжала опровергать сообщения о наступательных действиях, подчеркивая, что ее цель — лишь подавить огневые точки противника в приграничных с Карабахом районах, откуда ведется регулярный обстрел карабахской столицы Степанакерта. Однако исполняющий обязанности президента Азербайджана Гейдар Алиев направил обращение в Совет безопасности ООН, где утверждал, что «армянским агрессором захвачено свыше 17% азербайджанской территории» и потребовал международного вмешательства

Фото: Петр Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк»

12-14 февраля 1994 года в Омарском перевале проходили ожесточенные военные действия. Линия фронта переместилась не так заметно, как после предыдущих наступательных операций, так как Азербайджану удалось отбить лишь небольшие части своей территории на севере и юге. Однако список потерь вырос существенно: азербайджанцы в ходе этой операции потеряли около 4 тыс. человек, а армяне — около 2 тыс. человек

12-14 февраля 1994 года в Омарском перевале проходили ожесточенные военные действия. Линия фронта переместилась не так заметно, как после предыдущих наступательных операций, так как Азербайджану удалось отбить лишь небольшие части своей территории на севере и юге. Однако список потерь вырос существенно: азербайджанцы в ходе этой операции потеряли около 4 тыс. человек, а армяне — около 2 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

В апреле началась Тер-Терская операция, проводимая армянской стороной. В ней были задействованы 1500 военнослужащих и 30 единиц бронетехники. Операция была завершена 6 мая 1994 года. Азербайджанские формирования отступили

В апреле началась Тер-Терская операция, проводимая армянской стороной. В ней были задействованы 1500 военнослужащих и 30 единиц бронетехники. Операция была завершена 6 мая 1994 года. Азербайджанские формирования отступили

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

5 мая 1994 года был подписан Бишкекский протокол, который призывал прекратить огонь на территории Карабаха. 9 мая было подготовлено соглашение о бессрочном прекращении огня. Оно вступило в силу в полночь 12 мая 1994 года

5 мая 1994 года был подписан Бишкекский протокол, который призывал прекратить огонь на территории Карабаха. 9 мая было подготовлено соглашение о бессрочном прекращении огня. Оно вступило в силу в полночь 12 мая 1994 года

Фото: Петр Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк»

В ходе трехлетней войны между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и поддерживающей его Арменией стороны потеряли убитыми от 15 тыс. до 25 тыс. человек, более 25 тыс. получили ранения, сотни тысяч мирных жителей покинули места проживания

В ходе трехлетней войны между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и поддерживающей его Арменией стороны потеряли убитыми от 15 тыс. до 25 тыс. человек, более 25 тыс. получили ранения, сотни тысяч мирных жителей покинули места проживания

Фото: Игорь Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонёк»

6 мая 1994 года три стороны подписали соглашение о перемирии, в результате которого Азербайджан фактически потерял контроль над Нагорным Карабахом. С тех пор между Азербайджаном и Арменией ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта при посредничестве США, России и Франции

6 мая 1994 года три стороны подписали соглашение о перемирии, в результате которого Азербайджан фактически потерял контроль над Нагорным Карабахом. С тех пор между Азербайджаном и Арменией ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта при посредничестве США, России и Франции

Фото: Игорь Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонёк»

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Еще в 1805 году был подписан Курекчайский договор, согласно которому Карабахское ханство, как мусульмано-азербайджанская земля, находилось в подчинении России. В начале 19 века армяне из Ирана и Турции начали переселяться в Северный Азербайджан, в том числе в Карабах. Армянская и Азербайджанская республики начали борьбу за Карабах с момента их создания как независимых государств. В июле 1921 года решением Кавказского бюро ЦК РКП(б) Нагорный Карабах был включен в состав Азербайджанской ССР на правах широкой автономии, а два года спустя на его территории была образована Нагорно-Карабахская АО в составе Азербайджана

Фото: Игорь Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонёк»

20 февраля 1988 года населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах заявил о своем выходе из состава Азербайджана. 10 декабря 1991 года прошел референдум, по результатам которого 99,89% населения высказались за полную независимость от Азербайджана. Официальный Баку признал данный акт незаконным и упразднил существовавшую в советские годы автономию Карабаха. Несколько дней спустя распался СССР. Все эти события спровоцировали вооруженный конфликт, в ходе которого Азербайджан пытался удержать Карабах, а армянские отряды отстаивали независимость края при поддержке Еревана и армянской диаспоры из других стран

Фото: Марк Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонёк»

Конфликт ненадолго приостановило Спитакское землетрясение, произошедшее 7 декабря 1988 года на северо-западе Армянской ССР и приведшее к гибели как минимум 25 тыс. человек

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

С января 1990 года начались активные артиллерийские обстрелы на армяно-азербайджанской границе, депортация армянского населения. События 13-18 января вошли в историю как армянский погром в Баку. В результате были убиты около 90 человек, в НКАО было введено чрезвычайное положение. 20 января в Баку, чтобы предотвратить захват власти, ввели войска, что привело к жертвам среди мирного населения, выступающего против. Погибли более 130 человек, ранения различной степени тяжести получили 800 человек. Все эти события вошли в историю под названием «Черный январь»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Снабжение жителей НКАО продуктами и другими товарами осуществлялось нерегулярно. После того, как было прекращено пассажирское сообщение по железной дороге и резко сокращено количество авиарейсов Степанакерт—Ереван, сообщение с НКАО велось только посредством гражданской авиации. День за днем обстреливались как азербайджанские, так и армянские села. Велась бомбежка с воздуха

Фото: Владимир Веленгурин / Фотоархив журнала «Огонёк»

30 апреля 1991 года началась операция «Кольцо», направленная на уничтожение незаконных формирований и изъятие оружия. Операцию проводили подразделения МВД Азербайджанской Республики, внутренние войска МВД СССР и Советской Армии в НКАО и прилегающих районах Азербайджана. Действия военных привели к вооруженным конфликтам среди населения. Было депортировано население 24 армянских сел Карабаха

Фото: Владимир Сумовский / Фотоархив журнала «Огонёк»

27 июля армянское ТВ огласило заявление Государственного комитета обороны при Совмине республики: «Поскольку исчерпаны все политические средства… мы начинаем добровольную мобилизацию мужчин от 18 до 50 лет». Парламент республики обвинил комитет в самоуправстве, а также поручил специальной комиссии провести расследование

Фото: Игорь Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонёк»

28 августа 1991 года Азербайджан провозгласил независимость. Спустя четыре дня в границах Нагорно-Карабахской автономной области и населенного армянами прилегающего Шаумяновского района Азербайджанской ССР была образована Нагорно-Карабахская Республика. В сложившихся условиях ничто не помешало армянским боевым отрядам развернуть наступательные операции по освобождению депортированных в мае-июле 1991 года армянских сел Нагорного Карабаха

Фото: Игорь Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонёк»

Военные действия развернулись на всей территории Карабаха после того, как 25 сентября 1991 года начался 120-суточный обстрел Степанакерта противоградовыми установками «Алазань». Начались целенаправленные действия против азербайджанских селений. В декабре была создана Национальная армия Азербайджана

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

В 1992 году после атаки села Храморт началась активная фаза боевых действий между азербайджанскими и армянскими вооруженными формированиями за контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

23 июля 1993 года карабахским силам самообороны удалось добиться значительного военного успеха: по информации министерства обороны Азербайджана, ими был взят Агдам, блокирован приграничный райцентр Физули, а также дорога, связывающая юго-западные районы Азербайджана с остальной частью страны. Армянская же сторона продолжала опровергать сообщения о наступательных действиях, подчеркивая, что ее цель — лишь подавить огневые точки противника в приграничных с Карабахом районах, откуда ведется регулярный обстрел карабахской столицы Степанакерта. Однако исполняющий обязанности президента Азербайджана Гейдар Алиев направил обращение в Совет безопасности ООН, где утверждал, что «армянским агрессором захвачено свыше 17% азербайджанской территории» и потребовал международного вмешательства

Фото: Петр Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк»

12-14 февраля 1994 года в Омарском перевале проходили ожесточенные военные действия. Линия фронта переместилась не так заметно, как после предыдущих наступательных операций, так как Азербайджану удалось отбить лишь небольшие части своей территории на севере и юге. Однако список потерь вырос существенно: азербайджанцы в ходе этой операции потеряли около 4 тыс. человек, а армяне — около 2 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

В апреле началась Тер-Терская операция, проводимая армянской стороной. В ней были задействованы 1500 военнослужащих и 30 единиц бронетехники. Операция была завершена 6 мая 1994 года. Азербайджанские формирования отступили

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

5 мая 1994 года был подписан Бишкекский протокол, который призывал прекратить огонь на территории Карабаха. 9 мая было подготовлено соглашение о бессрочном прекращении огня. Оно вступило в силу в полночь 12 мая 1994 года

Фото: Петр Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк»

В ходе трехлетней войны между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и поддерживающей его Арменией стороны потеряли убитыми от 15 тыс. до 25 тыс. человек, более 25 тыс. получили ранения, сотни тысяч мирных жителей покинули места проживания

Фото: Игорь Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонёк»

6 мая 1994 года три стороны подписали соглашение о перемирии, в результате которого Азербайджан фактически потерял контроль над Нагорным Карабахом. С тех пор между Азербайджаном и Арменией ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта при посредничестве США, России и Франции

Фото: Игорь Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонёк»

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