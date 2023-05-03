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Коммерсантъ FM
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В курском Теткино из-за обстрела повреждены крыша поликлиники и газопровод низкого давления

Поселок Теткино Глушковского района Курской области был обстрелян ВСУ, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, повреждено 15 домов, крыша поликлиники, газопровод низкого давления. В результате обстрела было нарушено электроснабжение поселка.

«Всего насчитали восемь прилетов. Пострадавших нет»,— написал губернатор в Telegram. К восстановлению электроснабжения населенного пункта приступят, «как только будет возможность», указал Роман Старовойт.

В Курской области введены желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Об обстреле Теткино губернатор сообщал и накануне, 2 мая. Было повреждено семь домов. 29 апреля из-за обстрела было повреждено три дома в поселке Краснооктябрьский. 27 апреля под обстрел попал Суджанский район, два села остались без электричества. В обоих случаях пострадавших не было.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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