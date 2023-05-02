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Коммерсантъ FM
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Курский губернатор сообщил о повреждении семи домов в поселке Теткино из-за обстрела

Под обстрел со стороны Украины попал поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, заявил губернатор Роман Старовойт. По его словам, было зафиксировано десять прилетов. Никто не пострадал, есть повреждения в семи домовладениях.

«В семи домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов. Также повреждена газовая труба низкого давления, специалисты уже приступили к ремонтным работам»,— написал он в Telegram.

В Курской области введены желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. 27 апреля под обстрел попал Суджанский район, два села остались без электричества. 29 апреля из-за обстрела были повреждены три дома в поселке Краснооктябрьский. В обоих случаях пострадавших не было.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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