В Курской области после обстрела без электричества остались два села

Под обстрел в очередной раз попал Суджанский район Курской области. Обошлось без пострадавших, но, по данным региональных властей, два населенных пункта временно остаются без электроснабжения.

Как уточнил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт, обесточенными в результате атаки ВСУ оказались села Горналь и Гуево. На данный момент оперативные группы уже восстанавливают подачу электроэнергии.

Вечером 20 апреля у села Гуево с беспилотного летательного аппарата был атакован трактор-погрузчик, на котором велись работы на фортификационных сооружениях у границы с Украиной. Господин Старовойт сообщал, что дрон-камикадзе повредил лишь строительную технику. Вечером следующего дня губернатор опубликовал фотографии металлических осколков, пояснив, что пограничники сбили вражеский беспилотник — опять в Суджанском районе.

Владимир Зоркий, Воронеж