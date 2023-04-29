Курский губернатор сообщил о повреждении трех домов в поселке из-за обстрела

Под обстрел со стороны Украины попал Глушковский район Курской области, заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, повреждены три дома в поселке Краснооктябрьский, там нет электричества. Никто не пострадал.

«Зафиксировано семь прилетов по поселку Краснооктябрьскому... Повреждены окна, крыши, заборы и фасады трех домов. Также в поселке нет электричества. Специалисты приступят к ремонту, как только будет возможность»,— написал он в Telegram.

В Курской области действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. 22 апреля в регионе обстреляли Рыльский район, были повреждены сети электроснабжения. 27 апреля под обстрел попал Суджанский район, два села остались без электричества. В обоих случаях никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер