УГМК построит в Кемерове комплекс высоток «Сити» с офисной, коммерческой и жилой недвижимостью

Уральская компания ООО «Специализированный застройщик УГМК-Сити» (входит в структуру Уральской горно-металлургической компании) и ее гендиректор Евгений Мордовин займутся строительством многофункционального комплекса в Кемерове, пишет «Ъ-Сибирь».

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Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, «УГМК-Сити» (90%) и Евгений Мордовин (10%) стали владельцами кузбасского ООО «ТРЦ “Томь”». Компания арендует земельный участок площадью около 5,7 га на набережной реки Томь. Как рассказал господин Мордовин, на этой территории планируется построить комплекс из пяти зданий от 17 до 28 этажей. Проект для будущего «Сити» разработало екатеринбургское архитектурное бюро R1.

Высотные здания будут соединены стилобатами с коммерческими помещениями. Согласно проекту, на площадке предусмотрено строительство термального комплекса площадью 5 тыс. кв. м, под землей будут обустроены паркинги. Общая площадь застройки составит более 125 тыс. кв. м. из которых 55 тыс. – жилье, 23,2 тыс. – коммерческие помещения (кафе, магазины, рестораны), офисы. На строительство уйдет 5-7 лет, приступить к работам хотят уже в этом году. Объем инвестиций составит около 12,5 млрд руб.

Напомним, в уральской столице УГМК строит квартал небоскребов «Екатеринбург-Сити». За 10 лет компания планирует возвести в центре города пять небоскребов с апарт-комплексами, гастромолл, несколько деловых центров и обустроить общественные пространства. Весь квартал хотят сделать пешеходным.

В Кемеровской области УГМК также занимается освоением территории горнолыжного курорта Шерегеш у подножия горы Зеленой. Девелопер намерен построить 37 апарт-комплексов почти на 7,6 тыс. номеров.

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