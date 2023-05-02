УГМК показала, как будет выглядеть гастромолл, который строят в квартале «Екатеринбург-Сити»

«УГМК-Застройщик» показал, как будет выглядеть фудмаркет (гастромолл), который сейчас строят в квартале «Екатеринбург-Сити». Как заявлялось ранее, площадь гастромолла составит 30 тыс. кв. м, первые три этажа займут помещения гастрорынка, с 4 по 6 этаж будут расположены офисы.

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Строительство объекта началось в 2022 году. В феврале заместитель директора «УГМК-Застройщик» Евгения Хохлова заявляла, что наблюдается высокий спрос на помещения и около 90% офисов в гастромолле забронированы арендаторами.

Согласно документации, проект фудмаркета выполнен известными архитекторами Заславским и Михайленко. В пресс-службе «УГМК-Застройщика» уточнили, что данные о ресторанах, изображенных на эскизах, пока что не являются точными.

Напомним, в октябре 2022 года «УГМК-Застройщик» обновил концепцию застройки «Екатеринбург-Сити» и показала, как будет выглядеть квартал. За 10 лет компания планирует построить в центре города пять небоскребов с апарт-комплексами, гастромолл, несколько деловых центров и обустроить общественные пространства. Весь квартал хотят сделать пешеходным. Ранее архитекторы отдельно показали проект стеклянных небоскребов — это многофункциональный жилой комплекс по ул. Ельцина.

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